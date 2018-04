Armani no completó la documentación para ser ciudadano colombiano

El arquero argentino Franco Armani no ha presentado la totalidad de la documentación para solicitar la nacionalidad colombiana y de esta manera tener la opción de ser convocado por el técnico José Pékerman para jugar el Mundial de Rusia 2018.

Fuentes de la Cancillería colombiana consultadas por EL TIEMPO aclararon que si bien Coldeportes, por intermedio de Andrés Botero, cuando era el director de la entidad, postuló la nacionalización del arquero, el proceso no ha avanzado porque no se ha completado el proceso.



“No ha presentado la totalidad de los documentos requeridos, entre los cuales se incluye un escrito con el que solicita la nacionalidad”, dijo la fuente a este diario.



La Cancillería colombiana confirmó que desde que se hizo la postulación, a finales del año pasado, el proceso no ha avanzado.



Sin embargo, si de alguna manera Armani presenta la solicitud y llena los requisitos de la nacionalidad en los próximos días, podría salir rápido su nacionalización porque se estudiaría el caso, se examinaría la documentación y la Presidencia de la República emitiría el decreto.



Hay dos tipos de nacionalidad: El primero, el postulado, como es el caso de Armani, y el otro, el que se pide por el tiempo que se ha vivido en el país.



El lunes, el tema de que Franco Armani podría ser nacionalizado como colombiano para que integrara el combinado nacional en el Mundial de Rusia se movió, más cuando en Argentina se especuló que sería llamado por el DT de ese seleccionado, Jorge Sampaoli, quien lo observó en el juego en el que River Plate venció 2-0 a Racing.



Deportes EL TIEMPO