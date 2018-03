'Quedaron en la historia negra del club': Angelici a los jugadores de Boca

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, intervino en el entrenamiento de este viernes tras la final perdida con River Plate. La máxima autoridad en el conjunto xeneise lanzó duras frases para los jugadores, en los que están Edwin Cardona, Frank Fabra, Wilmar Barrios y demás futbolistas del plantel.

Recibido el golpe, ahora lo que necesita Boca es amortiguar el impacto de la caída. La coraza de plena seguridad que tenía hasta la semana pasada quedó agujereada tras la derrota con River.



El clima de seguridad mutó en un presente de incertidumbre. La práctica de este viernes, la última antes de viajar este sábado a Tucumán, se desarrolló a puertas cerradas. Pero también hubo una presencia especial, la de Daniel Angelici.



Antes del inicio de los trabajos, el presidente habló con los jugadores en una conversación en la que no ocultó su enojo. El rostro ofuscado que se vio en la transmisión del partido se tradujo en palabras contundentes con los protagonistas. "Ahora el partido de Mendoza se va a recordar por años", según trascendió, fue parte de ese monólogo.



A 'TyC Sports' también dijo: 'No quedaron en la historia buena del club, quedaron en la historia negra del club'. También, el presidente les comentó a los jugadores: 'No me va a temblar la mano para echar y nadie', y, según el medio argentino, dijo que no fue este jueves a la práctica porque según él 'no iban a quedar muchos en el plantel ese día'.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA