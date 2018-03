‘Cuadrado ha corrido un poco, pero en este momento no está disponible’: Allegri

El técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, admitió este martes que todavía no hay una fecha clara para el regreso del internacional colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que sigue recuperándose de un problema en el pubis.

Cuadrado se operó el pasado 31 de enero para solucionar sus problemas físicos y volvió a correr el lunes, aunque Allegri subrayó en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Atalanta que las lesiones en el pubis requieren el máximo cuidado.



"Cuadrado se ha sometido a una visita médica el pasado sábado, sigue con las terapias y ayer (lunes) ha corrido un poco, pero en este momento no está disponible", explicó Allegri, que no cuenta con el extremo colombiano desde el pasado 23 de diciembre.



"Si me preguntan si la temporada de Cuadrado se ha acabado, esperemos que no. Pero en este momento no está disponible. Si lo será después del parón (para los partidos de las selecciones), en veinte días o en un mes, no lo sé", reconoció el técnico de la Juventus.



"Es un problema en el pubis, una inflamación. Puede irse en dos días, en tres meses o en seis. Esperemos que no, pero esta es la realidad", prosiguió.



En este momento, la Juventus no puede contar ni con Cuadrado ni con el italiano Federico Bernardeschi, por lo que Allegri informó de que el brasileño Douglas Costa tendrá trabajo extra para sustituir a sus dos extremos.



En la rueda de prensa, el entrenador de los turineses elogió además al argentino Gonzalo Higuaín, que definió como uno de los "mejores del mundo" a nivel de calidad técnica, al comentar las últimas asistencias que el ‘Pipita’ dio a su compatriota Paulo Dybala.



Higuaín fue definitivo en la última semana al marcar y al dar el pase decisivo a Dybala en la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Tottenham y al dar otra asistencia también en el último partido liguero ganado 2-0 contra el Udinese.