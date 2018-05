Domínguez renueva mandato en la Conmebol con 'la casa en orden'

El paraguayo Alejandro Domínguez inició este viernes su segundo mandato al frente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con el ánimo de iniciar una etapa "con la casa en orden" y "las cuentas claras", como dijo al cierre del 69º Congreso Anual celebrado en la sede del organismo.

"Agradezco los votos de confianza y asumo la responsabilidad, pero no puedo dejar de recordar que dos años atrás, cuando teníamos estas elecciones, nos encontrábamos con una organización que había perdido su rumbo, que estaba en quiebra moral, que se había olvidado del

fútbol", manifestó Domínguez ya como presidente reelegido.



El paraguayo invitó a los congresistas a "pasar la página" y trabajar por "un futuro con la casa ordenada".



En su discurso, el presidente de la Conmebol repasó su gestión desde 2016 y citó la colaboración con la Justicia, la transparencia en las cuentas o la implementación del sistema de Asistencia Arbitral por Vídeo (VAR).



"Me comprometo ante ustedes a trabajar sacrificadamente para generar más valor, pero sobre todo me comprometo a que todos los montos de dinero que se generen en esta administración van a ser transparentes y van a ser transferidos al fútbol, donde siempre tuvo y tiene que ir", señaló en alusión a los escándalos de las administraciones previas.



Domínguez fue reelegido por unanimidad con los votos de las diez delegaciones que integran la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los congresistas de cada delegación subieron al escenario de la Conmebol, en la ciudad de Luque, en el Gran Asunción, para depositar su voto y elegir a Domínguez, único candidato para el puesto.



Con esta votación, Domínguez repite mandato al frente del organismo que dirige desde enero de 2016. Asimismo, hoy también se renovó el Consejo de la Conmebol con los nombramientos del venezolano Laureano González como vicepresidente primero, el argentino Claudio Tapia como vicepresidente segundo y el chileno Arturo Salah como vicepresidente tercero.



Por su parte, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, se dirigió a los congresistas, también antes del comienzo oficial del Congreso, para recordarles que estaban viviendo "un momento histórico para el fútbol sudamericano".



"Sabemos el trabajo que se viene haciendo en la Conmebol con el trabajo del presidente Alejandro Domínguez", señaló Harrison, antes de que el resto de las delegaciones renovaran su confianza en Domínguez.



El Consejo de la Conmebol aprobó el pasado marzo la convocatoria de elecciones por la presidencia de la Conmebol para el 11 de mayo, al tiempo que solicitó a Domínguez que se presentara para buscar la renovación.



La petición al paraguayo, consensuada en una reunión celebrada en Lima, se hizo con la intención de que el organismo consolide "las reformas que su administración viene liderando con el objetivo de institucionalizar, profesionalizar y transparentar el fútbol sudamericano".