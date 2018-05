Pelea por puestos europeos, condimento para partidos del fin de semana

Los campeones se conocen hace tiempo, excepto en Italia, y por eso hay que buscar las emociones en los puestos secundarios de las ligas europeas.

Aquí, los partidos más interesantes del fin de semana:



Sábado 12 de mayo



La Coruña vs. Villarreal

11:30 a.m.

Villarreal necesita ganar para mantenerse en zona de Europa League.



Real Betis vs. Sevilla

11:30 a.m.

Sevilla está a tres puntos e zona europea. Debe jugarse la vida.



Real Madrid vs. Celta

1:45 p.m.

No es sólo el partido de la reivindicación después de la última caída liguera, que lo tiene a 18 puntos del campeón Barcelona. Es un rival que siempre da líos.



Estrasburgo vs. Lyon

2:00 p.m.

Hay que ganar para sacudirse a Mónaco y Marsella de la pelea por cupo directo a Champions. Están a uno y dos puntos, respectivamente.



Mónaco vs. Sain Etienne

2:00 p.m.

Se juega en el Principado y contra un rival ‘ccesible’. Hay que ganar para recuperar el puesto directo en Champions que salve la temporada.



Domingo 23 de mayo



Liverpool vs. Brighton

9:00 a.m.

Otro entrenamiento de los rojos para Champions con un ingrediente: Salah necesita marcar por confianza y por el botín de oro de Inglaterra.



Tottenham vs. Leicester

9:00 a.m.

Vértigo garantizado porque Harry Kane va a la caza de Salah entre los artilleros.



Roma vs. Juventus

1:45 p.m.

Sumar es todo lo que necesita Juventus para celebrar el doblete en el estadio Olímpico.



Corinthians vs. Palmeiras

2:00 p.m.

Duelo de colosos por la Serie A de Brasil.