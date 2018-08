Agenda FUTBOLRED: 21 duelos para este fin de semana 4 y 5 de agosto

Este fin de semana continuará la tercera fecha de la Liga II-2018. Millonarios FC vs. Independiente Medellín y América de Cali vs Independiente Santa Fe son los encuentros más atractivos del fútbol nacional.



Por otra parte, los candentes duelos de las estrellas del fútbol mundial en Real Madrid vs. Juventus y AC Milan vs. Barcelona, por los partidos de pretemporada en la International Champions Cup.



Estos son los partidos para que usted tenga en cuenta este fin de semana:



Sábado 4 de agosto

1:00 p.m.: Inter de Milan vs. Lyon (International Champions Cup)



2:30 p.m.: Fortaleza vs. Cúcuta (Torneo de la B)



3:00 p.m.: Valledupar vs. U. Popayan (Torneo de la B)



4:00 p.m.: ​Atlético Huila vs. Rionegro Águilas Doradas (Liga colombiana)



4:00 p.m.: Orsomarso vs. Real Santander (Torneo de la B)



5:00 p.m.: Real Madrid vs. Juventus (International Champions Cup)



6:00 p.m.: Atlético Bucaramanga vs. La Equidad (Liga colombiana)



6:00 p.m.: Envigado FC vs. Atlético Junior (Liga colombiana)



7:00 p.m.: AC Milan vs. Barcelona (International Champions Cup)



7:00 p.m.: Pachuca vs. Club América (Liga de México)



7:00 p.m.: Corinthians vs. Atlético Paranaense (Liga de Brasil)



8:00 p.m.: Millonarios FC vs. Independiente Medellín (Liga colombiana)



Domingo 5 de agosto

9:45 a.m.: Stuttgart vs. Atletico de Madrid (Amistoso de Clubes)



1:15 p.m.: Bayern Múnich vs. Manchester United (Amistoso de Clubes)



2:00 p.m.: Tigres vs. Real Cartagena (Torneo de la B)



3:00 p.m.: Barranquilla vs. Bogotá (Torneo de la B)



3:15 p.m.: Boyacá Chicó vs Deportivo Cali (Liga colombiana)



3:30 p.m.: Pereira vs. Llaneros (Torneo de la B)



5:15 p.m.: América de Cali vs Independiente Santa Fe (Liga colombiana)



5:30 p.m.: Deportivo Pasto vs Once Caldas (Liga colombiana)



7:30 p.m.: Alianza Petrolera vs Deportes Tolima (Liga colombiana)