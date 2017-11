Acusado de cobrar coimas en caso de Conmebol, se suicidó en Argentina

0







Actualizado hace 1 hora

"Nosotros pagamos sobornos a esos dos señores por US$ 4 millones de dólares", respondió Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, cuando la fiscalía de Estados Unidos le preguntó por el rol de dos ex funcionarios del Fútbol Para Todos.

Uno de ellos era Jorge Alejandro Delhon, un abogado de 52 años que, horas después de la declaración de Burzaco, ofrecida el martes, se arrojó a las vías del tren y se quitó la vida. Según indicaron fuentes policiales, el hecho sucedió en el Tren Roca a la altura de las calles 29 de Septiembre y Oncativo, en Lanús, ciudad en la que vivía.

La policía le tomó declaración al conductor de la formación quien dijo haber observado cómo Delhon cruzaba las vías del tren corriendo hacia la formación.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 descentralizada de Lanús tomó intervención en el hecho, que caratuló como suicidio. Dehlon había sido contratado por la Jefatura de Gabinete en 2012.

La otra persona acusada por Burzaco es Pablo Paladino, quien fue coordinador del programa que estatizó las transmisiones deportivas entre agosto de 2009 y diciembre del año pasado, además de aliado político de Aníbal Fernández.

Burzaco, que en 2015 se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses, fue indagado el martes por la Justicia. Hace ya dos años que el expresidente de T&C presta colaboración a la Justicia norteamericana y aporta pruebas para mejorar su situación procesal.

Y fue mientras respondía las preguntas de los fiscales durante el juicio que se les sigue a tres ex directivos de la Confederación Suramericana de Fútbol en Nueva York cuando acusó a Delhon y a Paladino. Cuando estalló el ‘Fifagate’, Burzaco estuvo prófugo en Bolzano, Italia.

El martes afirmó además que el ex presidente de la AFA "Julio Humberto Grondona sabía todo", y que estaba al tanto de cómo se distribuía el dinero destinado a los sobornos a los dirigentes de la Conmebol.

LA NACIÓN

GDA