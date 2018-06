A 7 días: Cuba fue séptimo en Francia'38 al llegar a cuartos de final

Cuba, un país donde reinan el béisbol y el boxeo, también ha dejado huella en los mundiales de fútbol pues en su única participación, recordada por los isleños como decorosa, la selección nacional ocupó el séptimo puesto en Francia'38 y quedó para la historia como la primera representante del Caribe.

Cuba fue parte del grupo de 15 naciones que disputó la tercera edición de la Copa del Mundo gracias a las ausencias de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guyana Neerlandesa y México, que se retiraron de la fase eliminatoria, por lo que la clasificación para el torneo con sede en suelo galo llegó automáticamente. Los países suramericanos, excepto Brasil, también renunciaron para protestar por la elección de Francia, ya que la FIFA había prometido sedes intercaladas entre América y Europa y la edición de 1934 había sido en Italia.



Al último mundial antes de la II Guerra Mundial acudieron finalmente Italia, Hungría, Brasil, Suecia, Checoslovaquia, Suiza, Francia, Rumanía, Alemania, Polonia, Noruega, Bélgica, Holanda, Cuba, Indonesia y Austria, que no pudo disputar ni un solo partido por haber sido anexionada al Tercer Reich a solo tres meses del inicio de la competición.



El torneo no tuvo fase de grupos, por lo que Cuba enfrentó en su debut en octavos de final a Rumanía el 5 de junio en el estadio Chapou de Toulouse.



El encuentro terminó empatado a tres goles con anotaciones cubanas de Héctor Socorro en dos ocasiones y de José Magrina. En aquella época había alargue de 30 minutos, pero no definiciones desde el punto penalti, por lo que ante el empate se jugó un segundo partido el 9 de junio en la misma sede.



El encuentro resultó en un triunfo cubano por 2-1 gracias a los goles de Héctor Socorro y Tomas Fernández, con lo que Cuba se convirtió en el primer país no europeo ni suramericano que avanzó a una segunda fase de la Copa del Mundo. En cuartos de final fue otra historia. El 12 de junio en el estadio Fort Carreé de Antibes los cubanos fueron vapuleados por 8-0 ante Suecia y así terminó su primera y única aventura en los mundiales de fútbol. Italia alcanzó el bicampeonato y el saldo de los Leones del Caribe fue de 3 puntos producto de una victoria y un empate, con 5 goles a favor y 12 en contra. Y con Héctor Socorro como goleador con 3 tantos.