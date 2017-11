Prueba y error, por Jenny Gámez A.

0







Hay que perder de una buena vez el miedo al ensayo. No es una tragedia ahora que se pierde 1-2 contra Corea del Sur en un amistoso, como no lo fue antes, en pleno Mundial de Brasil, cuando hubo 8 cambios contra Japón. La diferencia, si hubiera alguna, es que en 2014 el triunfo 4-1 evitó la histeria.

Y aquí habría que hacer una pausa: no son importantes los marcadores en estos partidos que inventó la FIFA para que los seleccionados tuvieran la oportunidad de darles rodaje a sus equipos antes de la competencia. No importan, no deciden, no son determinantes hacia el futuro a pesar de que se sumen ya 5 partidos en línea sin ganar. Eso es un síntoma, no una enfermedad en sí misma. Pero ya volveremos sobre ese diagnóstico…

Decimos que no es nuevo para el técnico José Pékerman un ensayo masivo como el de este martes contra los coreanos, que resultaron mucho más punzantes, ordenados, aguerridos y serios de lo que esperaba la propia selección nacional.

Esta vez el DT apostó por seis nombres nuevos entre los habituales titulares: Castellanos, Medina, Tesillo, Uribe, Hurtado, Moreno. No se habla de Duván Zapata ni Dávinson Sánchez, titulares en Lima en el partido de la clasificación a Rusia. Y en el balance hay altas y bajas.

Medina, por ejemplo, cumplió como reemplazo de Arias: suele jugar de central pero en Colombia va de lateral y aun así tapó su punta y no salió tan mal librado, considerando que Mateus Uribe fue más un hueco que un apoyo en la tarea de marca. Falló en el gol, sí. Pero fallaron el arquero Castellanos y Cristian Zapata en la misma medida. A ver si lo vamos viendo sin la sombra del matoneo que injustamente rodea al zaguero del Monterrey.

En cambio otro central que fue improvisado como lateral izquierdo y sufrió como condenado fue William Tesillo. Al hombre de Santa Fe se le notó que no son suficientes las ganas de estar en Rusia para cubrir eficientemente la banda. Los dos goles de Corea llegaron por su sector y allí también le faltó respaldo de Aguilar. Es central y podría funcionar en otro esquema. Pero en ese puesto, evidentemente no es una alternativa.

Otra llave que no funcionó fue la que integraron Giovanni Moreno y James Rodríguez. Se robaron espacio, se desordenado en lo táctico, no fueron el tapón que se necesitaba para apoyar a los hombres de atrás y en esa confusión tampoco se encontraron nunca con Duván Zapata y Avilés Hurtado. Digamos, de una vez, que a esos dos hombres no se les puede juzgar ni adjudicar culpas pues jamás les llegó un solo pase claro para gol. El caos del equipo del medio hacia atrás los sacrificó.

Con todo, había que probarlos así, fuera de competencia y contra rivales que jueguen a otra cosa distinta a la que se probó durante toda la eliminatoria. ¿O preferían que fuera durante el Mundial y en una instancia decisiva?

Las razones de preocupación deberían ser otras. No hay reemplazo para Fabra en el lateral izquierdo, no se puede jugar sin Carlos Sánchez (aunque Lerma no dejó malas sensaciones), James no tiene por qué ir a los extremos a sacrificarse innecesariamente cuando su peso es definitivo en el medio, no es posible extrañar más a Falcao y lo más grave de todo: ¡No hay reemplazo para David Ospina! Castellanos, infortunadamente, no dio garantías y era el plan A entre los relevos. La competencia es sana para todos y aquí el buen David no parece tenerla.

Es cierto que la falta de comunicación, de juego en conjunto y de memoria colectiva era lo esperable en un equipo nuevo casi en un 70 por ciento. Pero la falta de libreto es una carencia que se arrastra desde las últimas tres jornadas de la eliminatoria y no parece tener solución. Los estelares resuelven, porque al final el fútbol es de ellos, pero rodear al grupo de alternativas por si viene un mal día es la tarea del DT. Y contra Corea, más allá de su licencia legal para probar y equivocarse, se refundieron los papeles.

Jenny Gámez A.

Editora de Futbolred

@jennygameza