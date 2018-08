Felizmente perdió, y muy mal, América de Cali contra Nacional (0-2). Tenía que venir esa ‘prueba de fuego’ -que sólo necesitaban los directivos del club rojo pues a los ojos de todos los demás la realidad era apabullante- para que Pedro Felicio Santos y su cuerpo técnico por fin salieran de la dirección técnica. No será una pócima mágica para superar la crisis pero atacar el síntoma más claro ya da la ilusión de llegar a controlar la enfermedad.

Se espera esta semana un técnico de verdad y si en la carpeta están Alexis Mendoza, Gregorio Pérez, Fernando ‘Pecoso’ Castro, Diego Umaña y Néstor Otero al menos parece que la lección se ha aprendido.



América necesitaba salir de ese experimento fallido desde el mismísimo nombramiento de Santos para empezar a retomar un rumbo que perdió por culpa de la pobreza.



Es pobre quien decide entregarle un equipo con 13 títulos a un principiante, sin trayectoria, sin argumentos futbolísticos, sin siquiera buen trato con la gente y cuyo único mérito es cobrar un salario modesto. No tiene Tulio Gómez en su cabeza la magnitud de un equipo con 13 títulos que merece, para empezar, una dirección responsable y no un amateur que ni en cinco vidas iba ser capaz de llenar el saco de Jorge ‘Polilla’ Da Silva. En buen momento cedió la presidencia, quien lo contrató, aunque infortunadamente eso no implique que haya cedido el poder.



Porque manda y manda mal y encima miente. Falso es su argumento de que el trabajo de los portugueses se notó con la cantera porque ni Balanta ni Carvajal están en la cancha cuando el equipo los necesita y así el dueño, que los quiere poner en vitrina, no los puede vender.



Engaña cuando afirma que Jonathan Pérez, Neto Volpi, Larry Vásquez y Fernando Aristeguieta son en sí mismos una gran nómina porque la verdad es que sólo son un puñado de caballeros con vergüenza deportiva y algún talento, pero ni de lejos un conjunto para competir por lo alto en un torneo profesional.



Maquilla Gómez la realidad al decir que no le hace falta un goleador a un equipo que en cinco partidos apenas fue capaz de hacer un gol -¡y de penalti!- porque tiene atacantes promedio como Cox, Dájome y Contreras y a los juveniles Viveros y Balanta: no se hace un Martínez Borja, menos un Ernesto Farías, juntándolos a todos.



La nómina es corta y la dirección técnica se improvisa porque desde el último año y medio, cuando América regresó a la Primera División tras la humillación de cinco años en el descenso, el club se dedicó a administrar su pobreza. Nada más.



Cerró el grifo el dueño con la salida de ‘Polilla’ -a quien no tuvo el valor de respaldar- y condenó al club a arañar jugadores normales con rótulo de promesas, a llenar los cupos con gente del promedio y no con jugadores a la altura de uno de los equipos más ganadores del país y al final se casó con la idea de que tener amor por el escudo iba a ser suficiente para sacar del fango a un equipo que, desde su cúpula, sigue dando la imagen de ser un equipo de la B.



Sólo una verdad hay en Gómez: “La camiseta del América pesa mucho”, le dijo a El País de Cali. La suya, por lo que se puede ver, pesa toneladas.





Jenny Gámez A.

Editora de Futbolred

En Twitter: @jennygameza