Los 12 del patíbulo

Los 35 de Pékerman ya están listos. Los nombres se decantarán pronto ¿pero quiénes tendrían mejor opción? ¿Quiénes se quedarán fuera? Este es un ejercicio como el que hacemos todos con los amigos: ponerse en los pies del entrenador argentino para ver cuáles serán los 23 futbolistas que deben estar en el Mundial de Fútbol.

Acá, en esta columna yo ubicaría a los que no sacaría ni de vainas, a los que tendría siempre en mi equipo y de ahí se decantaría lo que no cabría dentro de los viajeros.



Izquierdo: estaría en mi lista. El extremo del Brighton hace rato que viene demostrando su valor en varias ligas. En Bélgica hizo muchísimo ruido por su gran nivel y en el fútbol inglés, una plaza en la que Colombia no ha pisado tan fuerte -salvo el caso de Davinson Sánchez-, no desentonó nunca. Parte de su juego resultó determinante para que su club, que es bien modesto, siguiera en la A.



Carlos Bacca: ¿cómo no llevar a un tipo que hace 15 goles en la liga española? Puede que para muchos el rendimiento del ex Junior esté muy determinado a su posición de 9 de ñárea y ese lugar ya parece tener un dueño: Falcao García. Sin embargo el presente de su tarea lo convierte en fijo, desde mi perspectiva. Se puede jugar con dos “9”, ¿O no?



¿Arboleda o Cuadrado? Esa va a ser la decisión más complicada de todas. El uno del Once Caldas no se cansa de ser figura y en la única chance que tuvo como titular de Colombia le fue muy bien. De no ser por sus atajadas difícilmente el Once Caldas estaría metido en la pelea por el campeonato. Pero en contra le juega la edad (32).



Cardona: su nombre ha perdido mucho crédito después del cacareado incidente de los ojos asiáticos, los problemas que tuvo en Argentina y su nivel. Pero yo no dejaría por fuera a un futbolista talentosísimo y que cada vez que se puso la camiseta de la selección su nivel fue de bueno para arriba, además marcando goles definitivos que le dieron puntos importantes al equipo. Para esa gracia -si yo fuera Pékerman- saco de la lista a un volante o un lateral.



Luego de pensarlo mucho y aclarando que esto es apenas un ejercicio se me quedan fuera Giovanni Moreno, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Stefan Medina, Miguel Borja, Sebastián Pérez, William Tesillo, Gustavo Cuéllar, Bernardo Espinosa, José Fernando Cuadrado, Farid Díaz y Johan Mojica.



¿Cuál es su lista de descartados?