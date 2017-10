La noche de David, Por Jenny Gámez A.

0







Y no se acaba todavía la noche del jueves. No para David Ospina. Siguen pasando los últimos diez minutos de la derrota 1-2 contra Paraguay, y todavía salta y no alcanza a superar la cabeza de Carlos Sánchez primero y después no logra hacerle entender a Dávinson que necesita su apoyo en el rebote.

A nadie importa ya si Dempsey no olvida sus reflejos a toda prueba, si tapa un penalti en una Copa América, si el propio Messi alaba un día su inspiración, si se llega a unos cuartos de final de un Mundial partiendo de la seguridad de su arco o si en la cuenta de los merecimientos más de uno de esos 26 puntos que todavía dan vida en la Eliminatoria a Rusia se le apuntaron a él.

Y lo grave es que seguramente él mismo no lo recuerda. Porque hoy las sombras de Cardozo y Sanabria, el reloj marcando el minuto 92, el instante en que se levantaba del suelo y caminaba solo hacia su arco para sacar la pelota de adentro son árboles demasiado grandes, lo suficiente para taparle el bosque.

De eso se trata su puesto. Si no encaja goles dirán que cumplió su deber, que al fin y al cabo para eso está ahí; pero si no lo hace, entonces no habrá villano que alcance su estatura, será el demonio que echará al traste el esfuerzo de todo su equipo, el lado débil por donde reventó la cuerda, el culpable por el que nadie pedirá clemencia. Lo saben todos los que eligen el puesto y acaba siendo parte del trabajo. Sin drama.

No hace falta explicarle a David cuáles fueron sus fallas ni intentar ocultar o bajar el perfil de lo que le costó a Colombia. En todo el país no hay quien lo tenga más claro. Y por eso es con él con quien habrá que iniciar la tarea de recuperar confianza, tal vez la más titánica de todas las misiones que tendrá ahora Pékerman de cara al reto de Lima.

‘Creer’ pedía Falcao. Y el primero en esa lista tiene que ser David. No es justo con él ni con su trayectoria abrirle espacio a la duda: siempre fue el número uno del arco y, si a la realidad vamos, casi que es el único. David es irremplazable en Colombia desde hace al menos ocho años y eso no lo cambian Cardozo ni Sanabria… ni la suplencia o la titularidad en el Arsenal. No es un accidente lo que determinará su talento.

Esta seguramente no será la primera vez que se levante solo, como en la triste noche de octubre en Barranquilla. Sólo que esta vez su país necesita que lo haga con un ímpetu inusitado, con un afán de revancha sin tregua y una determinación a toda prueba. Siempre que Colombia logró cosas importantes la fuerza vino de sus manos. A Rusia no llegaremos sin ellas.