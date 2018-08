Continuidad

Es la hora que no se sabe bien qué va a pasar con el comando de la Selección Colombia a estas alturas, cuando se aproximan los partidos amistosos que el equipo disputará el 7 y el 11 de septiembre. Que hay reunión entre las partes, que hay puntos innegociables, que de pronto la cosa no camina más…

El proceso de José Pékerman debería continuar porque los resultados así lo indican. En ese punto no hay mucho que discutir ante dos clasificaciones consecutivas al Mundial de Fútbol, a buenos resultados en ambos torneos -más en el 2014, sin duda, sin decir que lo del 2018 fue malo porque en realidad no es así, estuvo bajo los presupuestos hechos de superar la ronda inicial-. No es poco si se tiene en cuenta la ausencia de competitividad, los pasos en falso y la improvisación en cada una de las decisiones que se trazaron antes de que el argentino tomara la dirección técnica del equipo.



Porque aquellos que piden cabezas de manera calenturienta parecen olvidar los dramas futbolísticos vividos bajo las administraciones de ‘Bolillo’ Gómez, Eduardo Lara, Jorge Luis Pinto, Javier Álvarez, Leonel Álvarez, Francisco Maturana y un largo etcétera, tiempos en los que perdimos competitividad y valor ante el mundo del fútbol porque no competíamos por llegar a lo más alto, sino que éramos jueces de aquellos países que estaban un poco mejor organizados. Con Pékerman salió el país de ese limbo extraño.



Que hay cosas pendientes, claro, pero de un buen trabajo se puede partir hacia una meta más alta. Y pensando en política, que es algo que también funciona en esta clase de instantes límites, la dirigencia del fútbol actualmente parece metida en un extraño huracán perjudicial por cuenta del asunto de la boletería de Colombia para los partidos que jugó de local en las últimas eliminatorias y las controversias posteriores que ha generado este suceso. Todos los directivos parecen estar en la mira de la opinión pública, por eso sonaría extraño que ellos dieran un timonazo a la decisión de acabar con el contrato de Pékerman para apoyar un nuevo proceso que podría ser un tiro al aire. Los buenos resultados de los jugadores y el DT también ayudaron a blindar a los hombres de corbata, de ahí que sonaría a suicidio si deciden elegir una nueva alternativa en un instante por lo menos convulsionado para ellos.



Mientras que se decide el futuro, Colombia trata de mirar cómo organiza sus amistosos. Habría que resolver el tema antes del 31 de agosto.