Gente del club

Hay dos factores que hermanan a estas horas a dos técnicos de fútbol. El primero, su lugar de nacimiento: uno nació en Florida; el otro en Gregorio Aznarez, dos puntos geográficos ubicados en Uruguay. El segundo factor que los une: salieron de un equipo de fútbol en medio de la polémica y diciendo, cada uno con versiones y suertes deportivas distintas, que personas que hacen parte de la institución hicieron lo suyo para que ellos no continuaran en aquel lugar.

Curioso que con tan poco tiempo de diferencia Gerardo Pelusso y Gregorio Pérez coincidan en una misma versión. El primero, hoy defendiendo los intereses del Deportivo Cali, asumió en Santa Fe por el año 2015 y su tarea era darle continuidad a la senda victoriosa que empezó a caminar Independiente Santa Fe en el 2012. No lo hizo tan mal, de acuerdo a lo que muestra el palmarés del equipo bogotano: Pelusso, con un conjunto muy ordenado defensivamente y que sabía acortar los riesgos en la cancha, empezó a caminar con paso firme por los estadios del continente y así fue quitando del medio a Liga de Loja, Nacional de Uruguay, Emelec, Independiente de Avellaneda, Sportivo Luqueño hasta alcanzar la gran final en la que, con altísimas dosis de dramatismo, Santa Fe se coronó campeón de la Copa Sudamericana al derrotar por penales a Huracán de Buenos Aires en una final donde no hubo muchas diferencias dada la paridad de ambas nóminas y de su estilo de juego.



El segundo, con una larguísima trayectoria a cuestas que lo condujo a ganar varios títulos de liga con Peñarol de Uruguay y transitar con su carrera por diferentes lugares en el mundo apareció en Bogotá después de un cortísimo tránsito en Tolima y desde que asumió Santa Fe estuvo prendido en los primeros lugares del torneo con una puesta en escena muy efectiva, tanto que alcanzó la gran final, aquella que en un duelo muy parejo -cualquiera pudo ganarla, si se quiere apelar a la sinceridad, porque los dos clubes eran muy parejos, no había diferencias abismales entre uno y otro- perdió ante Millonarios.



La salida de Pelusso y de Pérez fue convulsa y llena de niebla, por cuenta de las circunstancias: Pelusso renunció antes de un clásico tras el affaire Omar Pérez. Gregorio no contó con el argentino y se tragó un vaso de sangre amplio que le costó en su instante la cabeza a Pelusso. Luego de una campaña irregular pero en las que las posibilidades de clasificar en Libertadores y torneo local aún estaban vivas, le anunciaron a Gregorio que no iba más, al finalizar el encuentro entre Santa Fe y Once Caldas.



Y acá las historias se unen: en una radio uruguaya Pelusso contó cosas sobre su salida intempestiva: “Después tuvo otra lesión (haciendo alusión al caso Omar Pérez), se estaba recuperando, no jugaba y se fue; y por las redes sociales... tenía armada la trampa con los jefes de la barra y gente de adentro del club hicieron una protesta pidiendo mi cabeza... ahí llamé al presidente y le dije que no dirigía más



Gregorio, ayer en el programa “En la jugada” sobre su declaración en la que se despide de la gente de buena fe del club el día de su adiós, fue interrogado sobre si había gente de “mala fe” en el club: “Yo no digo que todos pero hay un mínimo, un grupito que se encargó... Ahora no tiene sentido manifestarlo públicamente. (...) Ese mínimo, ese porcentaje muy chiquito, que Dios los bendiga, yo no soy un hombre rencoroso (...) pero no quiero profundizar. Si algunas personas llevaron a que me fuera del club, no lo sé. Intuyo ciertas cosas pero no las voy a manifestar públicamente”.



Es hora de que Santa Fe, en cabeza del presidente César Pastrana, haga un autoexamen para ver qué está fallando ahí.