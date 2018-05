Falcao si va a Rusia porque tiene la bendición de Dios y cuenta con toda la energía de los colombianos. Es la fuerza de su espíritu la que domina la tiranía de sus lesiones. Ídolo respetado, indeclinable ante la adversidad. Este es el mundial que esperó toda su vida.

No coma cuento.



Generoso, paternal, Jupp Heynckes, en su motivación diaria sobre James Rodríguez. Mucho del discurso Pékerman en él. Ha calado tan profundo en “El 10” que ha transformado su rendimiento. Danzan frente a él sus rivales impotentes para deleite de los gélidos teutones hinchas del Bayern Múnich que lo quieren mas temporadas en el club.



No coma cuento.



“Pedrito de Portugal” no es solo un torero, es un entrenador que dirige al América, dispuesto a capotear preguntas que lo dejan en evidencia, con actitudes parecidas a las de Mourinho o Lillo. Es un grosero provocador que no argumenta con juego sus discursos. “Lo mismo un burro que un gran profesor”.



No coma cuento.



No hay una fuerza secreta en Nacional, para ser de nuevo favorito. Es el empeño, cimentado en táctica y rendimiento, con jugadores diferentes y el oficio de un campeón que lo asoma a la cima del torneo. Dueño de silencios, mas que de palabras, Almirón encontró el camino.



No coma cuento.



No es la del Deportivo Cali la mejor fábrica de futbolistas de Colombia. Es la de Envigado, liberado del oprobio de la lista Clinton que lo devoraba. Sensaciones emotivas las del viernes cuando desfilaron estrellas del ayer, celebrando su nueva vida jurídica y financiera. James, “Gio” Moreno, Juan Fernando Quintero, Frank fabra, Mateus Uribe, entre tantos, con mensajes positivos y felicidad a la distancia.



No coma cuento.



Tolima, Patriotas, Once Caldas, Huila clasificados. Millonarios, Santa Fe y América, eliminados. Sin esfuerzo no hay recompensa.