El gol más visto, por Nicolás Samper

0







La frase surgió en medio de las celebraciones hace ya unas semanas, de los 25 años del título de Liga de Campeones obtenido por Barcelona en Wembley ante Sampdoria. Carles Rexach dijo, medio en broma, medio en serio, que el gol más visto en la historia del barcelonismo, sin lugar a dudas, había sido el cañonazo de tiro libre de Ronald Koeman, el mismo que se clavó en el ángulo de la portería de Pagliuca y que le proporcionó a los catalanes su primera gran alegría europea y el comienzo de la edificación de un proyecto futbolístico vigente hasta hoy.

Me quedé pensando en eso: en cuál sería el gol más visto por los hinchas de cada club en Colombia y es difícil porque habría que preguntarles justamente a ellos y de eso se trata esta columna, entre otras: que cada quien opine sobre eso. Pensaba en Nacional, por ejemplo, y supuse que si hay un tanto que está incrustado en la mente de todos es el penal de Leonel Álvarez ante Ever Hugo Almeida en aquella eterna definición por penales ante Olimpia pero no sé. Se me ocurrió. Podría ser otro, de acuerdo al pensamiento de los hinchas.

O un fanático del Bucaramanga, para que el reto sea más duro: yo me quedé haciendo ese papel y pensé en dos goles uno que marcara Pedro Manuel Olalla en el 90 desde la mitad de cancha del Estadio Centenario al Quindío. El argentino, ex Deportivo Español, vio al portero Oscar Córdoba salido de su portería y le clavó un gol impresionante que clasificó a los búcaros a la fase final de ese torneo. Pero también, en ese estadio, el hincha de Bucaramanga podría decir que fue más visto o más importante el de Orlando Ballesteros, también frente a los quindianos, tanto que los llevó a disputar la final de 1997.

No sé si los fanáticos del Junior se decantarían por aquel contragolpe veloz y bien pensado que le supuso a Oswaldo Mackenzie doblegar la portería del América -de nuevo está Óscar Córdoba cuidando los palos de un gol inolvidable- y que le otorgó al equipo de Barranquilla el título de 1993. Los hinchas del Once Caldas, imagino yo, que guardan en su memoria después de tantas peregrinaciones al Palogrande el bombazo de Jhon Viáfara ante Roberto Abbondanzieri, el día que Henao se hizo gigante en la portería. Curioso porque por ejemplo a diferencia de la tanda de penales de Nacional, acá suena complejo recordar los goles de la serie definitiva desde el punto blanco marcados por el Once. El ícono de esa victoria, aparte de las manos de Henao frente a Cángele, es el obús de Viáfara.

Millonarios… llegó la hora de pensar porque hubo muchos, aunque si de mí dependiera pensar en el gol más visto la elección es compleja: tal vez -recibo opiniones en contra y a favor- fue el de Vanemerak frente a Carrabs en Barranquilla para el campeonato de 1988. Porque en el 2012, el día que volvió a ser campeón, más que el recuerdo del tanto de Cosme, llega a la mente con claridad la atajada de Delgado a Correa. Por eso digo que es una tarea compleja, porque la mente guarda miles de goles y borra otros cientos. Y a veces se pueden cometer omisiones imperdonables por culpa de la rapidez en la elección.

Y el ejercicio sigue: el gol más visto en la historia de Santa Fe -¿El de Copete que acabó con la racha de 37 años de desilusiones? No sé, que los fanáticos hagan la tarea y sugieran-, el del América, el del Huila, el del Quindío, el del Pereira…

Haga la tarea personal ¿Cuál cree que es el gol más visto de su equipo?