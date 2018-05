Yo llevaría a Cardona

Se especula por cuenta de los silencios. Por cuenta de las llegadas y los rumores que indicarían que el volante de Boca Juniors tendría sentenciada su posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Que no hay pasajes, que sí, pero que no se los han mandado. Cardona en los últimos tiempos bajó sus acciones y mucho. Yo lo llevaría igual.

Y digo que no me importaría tanto el pasado reciente, en el que hubo de todo: un escándalo por fuera de las canchas en un episodio extraño y difuso en Buenos Aires; aquellos ojos chinos y mueca posterior y nivel irregular en el fútbol argentino. Yo igual tendría en mi lista de fijos a Cardona sin chistar, porque aunque el pasado termine siendo una pesada carga que él mismo tendría que difuminar, también -si yo fuera el DT, que no lo soy- lo llevaría porque la necesidad es de él pero también del técnico que necesita saber y conocer o que el jugador estaría dispuesto a ofrecer en la cancha.





De indultos ha sabido Pékerman, porque en algún momento decidió no contar con Luis Fernando Muriel, pero volvió a él; incluso Armero, sin ritmo y con problemas fuera de la cancha, recibió una oportunidad ante Bolivia en las Eliminatorias pasadas, cuando ni el mismo Armero pensaría que todavía su nombre estaba incluido en la órbita del entrenador. Por eso Cardona conmigo iría, porque es un jugador hábil, que aportó muchísimo al equipo, que ayudó a consolidar una idea futbolística, que incluso se ha puesto el overol en ocasiones en las que el cuerpo técnico lo requirió: recordar aquella postura de doble cinco ante los argentinos en la Copa América del 2015 o su despliegue de marca, quite y creación en la brillante victoria colombiana en el Atahualpa de Quito. Por supuesto, imposible olvidar las jugadas que generó a lo largo del complicado camino hacia Rusia porque sería reteñir en tierra repisada los famosos tantos ante Perú, Bolivia y Paraguay que nos aseguraron nueve puntos vitales en pos de la clasificación.





Todo, hasta el momento de estar escribiendo esta columna, indicaría que Cardona está más lejos de Rusia que cualquiera. Yo, si fuera DT, lo llevaría. Quién sabe si el milagrito de último minuto, ese del que sabe bien Cardona en el momento de martillar arqueros rivales en situaciones límite, esta vez lo vuelva a favorecer.