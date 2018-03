Los que son

Hasta el último minuto de la última hora permitida -lo que a estas alturas es paisaje-, José Pékerman esperó para publicar los 26 elegidos para los amistosos contra Francia (23 de marzo) y Australia (27), que son al final los que seguramente estarán en la lista de 23 para Rusia 2018.

Curiosa la expectativa en una lista sin mayores sorpresas.



Que Camilo Vargas sea el plan B en caso de fuerza mayor de David Ospina (¡Quiera Dios que no le dé ni un catarro!) es lo usual. Al DT no le inquieta la suplencia del buen portero antioqueño en Arsenal, mientras con el del Cali le bastan los 8 partidos del 2018 y no le dicen nada los 20 minutos de todo el segundo semestre de 2017. Es el suyo y, contando al reservado José Fernando Cuadrado, la discusión del arco está completamente terminada.



No pesan tampoco los escasos 15 partidos de la temporada de Cristian Zapata (bueno, pasajes de partidos, 8 en Europa League y 7 en Liga) y nada tienen que probarle Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, Santiago Arias, Frank Fabra y Yerry Mina: a todos les conoce el swing y no pesa ni siquiera la calificada y sosegada opinión de Valverde (DT de Barcelona). Es lo que hay en el cuarteto posterior y con eso está tranquilo.



Sí, hace el esfuerzo de ver a Bernardo Espinosa y a Johan Mojica, porque ambos viven un gran momento, porque compiten en la Liga de España y porque hicieron ya parte del proceso; hay que volver a integrarlos en caso de extrema necesidad -léase, lesión grave de algún zaguero-. El que le cumpla más de un rol puede arañar un cupo, que dejó libre el improvisado Tesillo (bloqueado, en todo caso), en la gira asiática.



Entre los volantes, la incertidumbre por la lesión de Cuadrado, que será titular siempre que esté disponible, obliga a ver más opciones. La de Yimmi Chará, la más obvia. A la lista de viajeros a Rusia, sin duda, aplican Wílmar Barrios, Carlos Sánchez (en buena hora retomando el ritmo en Espanyol), Abel Aguilar -duela a quien duela-, Giovanni Moreno -el que menos me gusta de los fijos- y el ‘polifuncional’ Mateus Uribe.



Se perfila bien, después de la tan discutida gira de la última fecha Fifa, Jefferson Lerma, un tipo rendidor, lateral o volante por derecha, y es merecidísimo el llamado de José Izquierdo, que ‘la rompe’ en el Brighton ya no sólo en excursiones en ataque, sino también en apoyo en marca, que era lo que le hacía falta. Pausa.



Lo de Víctor Cantillo es interesante y prudente en caso de complicación de Sánchez; y lo de Juan Fernando Quintero, que hizo ‘pucheros’ hasta que volvieron a mirarlo, gracias a su llegada a River, deberían ser apuestas a futuro. Ambos son jóvenes y tienen potencial. Eso sí, ojo que ya Quintero es mundialista, así que no debería sorprender que vuelva a ser ‘el palo’ de la convocatoria final.



Un Mundial para Falcao y un nuevo desafío para James son cartas fijas, cuya obviedad no resiste mayor argumentación.



Justo sí que Muriel haya hecho la fila con un sentido, jugar su primer Mundial en Rusia; y que Duván Zapata se haya ganado a pulso el lugar desde la Eliminatoria. Se entiende, aunque no se comparta, que Bacca vuelva a aparecer, por ‘edad, dignidad y gobierno’… y confianza del DT. Y Borja, que sin estar en racha era del corazón de Pékerman, tampoco sorprende a nadie.



De esta lista hay 22 casi indiscutibles, con un descabezado obligado por el regreso del sancionado Edwin Cardona y del lesionado Cuadrado. Será este último quien tenga en sus manos el destino de uno de los volantes, que cederá su lugar al dueño del ritmo en Juventus si es que vuelve a tiempo de una enigmática pubalgia -o lo que sea que se haya operado en Alemania-. De los Pardo, Hurtado, Stefan y compañía se acordará la suerte, como ya ocurrió una vez con el mundialista Carlos Carbonero. Por lo demás, estos son los que son. ¡Así nos vamos a Rusia!