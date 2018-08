¿Por qué el césped de la cancha de Tunja sigue siendo tan malo si antes era estupendo?



¿Por qué el estadio Pascual Guerrero y el Manuel Murillo Toro, de Cali e Ibagué respectivamente, continúan mostrando que su sistema de iluminación es de los más deficientes del país? ¿Por qué parece que a cada uno de esos recintos del deporte solo se les iluminara con cuatro velas en los costados?

¿Por qué no ha habido más noticias en cuanto a la investigación sobre la cúpula de la fedefútbol con respecto al asunto de la boletería de los encuentros de eliminatorias? ¿Por qué no se saben los nombres de la lista de dirigentes chuzados que existiría, de acuerdo al expresidente de la Dimayor Jorge Perdomo en entrevista con El Tiempo?



¿Por qué en Temuco no se dieron cuenta de la mala inscripción de un jugador, en este caso Johnatan Requena? (es récord o yo no me acuerdo de que un club haya vencido en los dos partidos de ida y vuelta en una llave y fuera eliminado) ¿Por qué en Santos no tenían claro el caso de la suspensión de Carlos Sánchez? ¿Será que los calendarios alargados de Libertadores y Sudamericana, con tantas fechas y tiempos espaciados está dando lugar a que sea más frecuente equivocarse en asuntos de esta categoría? ¿El formato de un año es el correcto?



¿Por qué en Alemania el VAR no detectó una clarísima simulación de Ribery ante el Hoffenheim? ¿Por qué, a pesar del error del árbitro, la maquinaria inventada para la justicia en el fútbol se dejó a un lado? ¿Por qué se demoraron cinco minutos en decidir lo que iba a pasar?



¿Por qué Fernando Monetti, siendo buen arquero, arriesga tanto en cada una de sus intervenciones con los pies? ¿Por qué, contando con la técnica suficiente como para no tener inconvenientes, juega casi al límite haciendo morir con pequeñas cuotas a los hinchas de su equipo en cada movimiento con la pelota dominada? ¿Por qué anda tan inseguro con las manos?



¿Por qué se ha demorado tanto la elección de un entrenador definido en la Selección Colombia? ¿Por qué no empezar un proceso ya, antes de escoger a un interino si la decisión es meramente dirigencial? ¿Para qué exponer innecesariamente a un DT como Arturo Reyes a ese escenario?



¿Por qué no se convocó a este ciclo a Duvan Zapata?



Por qué, por qué, por qué...