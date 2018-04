El día que los campeones morales se enfrentaron

En el 82 si hubo esperanzas frustradas, las encarnaron los brasileños del “cuadrado mágico” en el que Telé Santana pensaba más en el jugar bonito como impulso a la victoria, que en el resultado a costa de lo que sea. Pero no tan lejos en la distancia estaban los franceses, a veces de una inocencia exageradísima y con muchas ganas de brillar antes que de vencer. Resultó ser un duro golpe para ellos eso de caer en semifinales de la Copa organizada en España frente a los alemanes después de ir controlando el encuentro ante los teutones.

Iban ganando 3-1 y se fueron a casa eliminados por penales y con Battiston envuelto en papel de burbujas por cuenta de la salvaje entrada que le hiciera Harald Schumacher y que le destrozó dientes, quijada y cuello. Pero el jugador no fue el único damnificado: Michel Hidalgo, el entrenador, también debió irse ante semejante parada que le ubicó la vida.



Con una base fantástica comandada por Michel Platini y acompañada por laderos de lujo como Alain Giresse, Jean Tigana, Maxime Bossis y Marius Tressor, había que buscar un tipo capaz de comandar a los talentosos para ver si podían llegar más lejos. Los dirigentes se voltearon a ver y encontraron a Henri Michel al mando de las juveniles. Lo invitaron a ponerse la chamarra de DT de mayores con dos retos bravos: ungir al equipo en la Eurocopa de Naciones donde serían locales y arañar alguna presea en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.



Francia por fin le dio al país lo que tanto quería: pudo mezclar el buen juego con las vueltas olímpicas y la Euro fue suya por primera vez, con aquella cantada del imbatible Arconada ante un tiro libre inofensivo de Platini. Y en los Olímpicos con un equipo que en nombres después no aportó tanto al conjunto de mayores se llevó la medalla de oro venciendo a Brasil en la final. Un adelanto de lo que vendría poco tiempo después.



En México 86 Francia deslumbraba. Y Brasil también. El resto parecía bulto (bueno, Dinamarca también hacía abrir la boca de asombro). Los europeos en octavos le dieron un doloroso bofetón al campeón reinante, Italia, y lo sacaron por la puerta de atrás jugando muy bien. Brasil convirtió en tajadas a los pobres polacos.



Y en cuartos de final los campeones morales de 1982 iban a decidir quién era más fuerte por fin. El partido fue hermoso gracias a Careca y su gol, a Platini que empató, gracias al penal que le pegó en la cabeza a Carlos Gallo y entró en la tanda de penales y a Zico que desperdició el suyo en el tiempo reglamentario. Y al mismo Platini que disparó el suyo al mejor estilo de Baggio en el 94.



Con Francia en semifinales seguía vigente una manera de jugar en la que el espectáculo estaba primero. Henri Michel parecía salirse con la suya pero la misma fórmula que lo llevó a la gloria terminó acabando sus esperanzas: el imbatible portero Joel Bats cometió un solo error en ese mundial pero ocurrió en el momento menos indicado, durante la semifinal contra Alemania: se le escurrió un tiro libre de Völler, al mejor estilo Arconada y se esfumó el sueño. Pocos equipos como aquella Francia son tan recordados a pesar de no ganar una Copa del Mundo.



Valga el homenaje a Henri Michel, fallecido hoy, y que defendió el juego brillante antes que otra cosa.