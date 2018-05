Cante aunque no cante

Aparece veloz en el borde del área, dispara y su metrallazo pega en un zaguero. El balón frena su velocidad y se queda dando vueltas con el portero Navas acostado en el piso, tratando de reincorporarse y James Rodríguez haciendo un esfuerzo gigantesco llega hasta el destino de la pelota y mete un zapatazo fuerte que se cuela en la portería del Real Madrid. Era el empate 2-2 del Bayern Munich en la semifinal de la Champions. James corre a celebrarlo pero hace cara de niño que pecó y pide un perdón solitario ante la afición que lo supo aplaudir alguna vez.



Ya lo había advertido nuestro crack: si le marcaba al Real Madrid no lo gritaría. Listo. Todo tranquilo porque ya se sabía su decisión ante un tema que siempre va a generar cierto morbo del que vive el fútbol. Y James cumplió con su palabra. Y me parece bien que guarde respeto por el club que lo catapultó en el fútbol europeo -más allá de sus pasos por Porto y Mónaco-. Algunos cuestionan la actitud porque entienden que ser profesional también da para la demagogia. ¿Cómo no celebrar un gol del equipo que te está pagando el sueldo? ¡Eso sí es un irrespeto!



No creo. Y no creo porque bueno, cada quién verá cómo decide sus propias cosas en el fuero interno. Hay unos que por ejemplo, ad portas de pelear una renovación y mejora del contrato se besan la camiseta hasta cuando no hacen gol y además se la besan mal, como Umtiti, el gran central del Barcelona que, ante la Roma en el 4-1 de Champions y sabiendo que le tienen que mejorar su pago, so pena de largarse de allá, se adjudicó un gol que no fue de él -es gol en contra de Manolas- y que al besarse el escudo lo hizo del lado contrario. En pleno trotecito se dio cuenta de que estaba equivocado de lado y corrigió.



Salah, el hombre que está siendo la gran sensación del Liverpool decidió callar y juntar las manos cual emoticón de whatsapp al vencer la portería de la Roma en el 5-2 en Anfield Road. Le tocó vivir ese trance dos veces porque aprecia una institución que le dio el chance de brillar, aunque no con tanto fulgor como en Inglaterra. Y no pasó nada. O el Beto Márcico aquella vez que fue a visitar la Bombonera enfundado con la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Esa tarde del 96 Márcico la rompió y Gimnasia ganó 6-0 a Boca de visitante. El quinto gol lo anotó el volante 10 y sabiendo que estaba haciendo vivir un doloroso trance a la gente que lo quiso siempre, juntó las manos y pidió perdón.



Los más puristas creen en el grito de gol desaforado y entiendo también ese argumento porque cerrar la boca redonda de gol es como contener un estornudo. Cierto. Jerome Boateng se me viene a la mente el dia que se hizo un golazo ante su ex equipo, Manchester City. Pero celebró más por la belleza de su anotación que por tener algún resentimiento guardado. Y ahí uno siente que no se agrede a nadie. ¿Cómo no desgañitarse con semejante pepazo?



Pero volviendo al asunto inicial, desde que un tipo haga goles en mi equipo me es indiferente que celebre o no. No debe haber decisión más personal que esa. Ya bastante tienen que hacer -aguantarse la prensa, a los fanáticos inconformes, a los dirigentes que no les quieren arreglar unos premios, al entrenador que no los pone aunque la rompan en la práctica del jueves- como para que ahora nosotros tengamos que cuestionarlos por si cantan o no cantan un tanto ante su ex.



Lo que sí no tolero son los bailes. No hay forma menos natural de jolgorio en el campo que una coreografía llena de carrapicho y ajena de pasión.