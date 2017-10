La falta de gol, un aspecto que Colombia Sub-17 debe corregir

0







La Selección Colombia Sub-17, que está jugando el Mundial de su categoría, prepara el juego contra India, el local, que se jugará el próximo lunes a las 9:30 a.m.

En el primer partido, esta Tricolor perdió 0-1 con Ghana, pero la presentación en el terreno de juego demostró trabajo y calidad de los deportistas que se pusieron la amarilla, azul y roja.

Sin embargo, uno de los lastres que sigue teniendo el equipo de Orlando Restrepo está en materia de gol, un problema que viene acusando desde la fase final de Suramericano Sub-17 que se jugó en Chile y que les dio la clasificación.

En aquel torneo, Colombia marcó 12 goles en nueve partidos. En la primera fase fue el equipo que más marcó goles, pues hizo ocho en cuatro partidos. Pero en la fase final, en los cinco duelos disputados celebró cuatro anotaciones.

Los goles en aquel campeonato los marcaron Jaminton Campaz (3), Santiago Barrero (3), Juan Peñaloza (3), Juan Martínez (1), Luis López (1) y Juan Vidal (1). De ellos, para el Mundial, Restrepo al único que no convocó a Martínez.

Y esa mala racha al final del Suramericano se vio reflejada en este primer partido de la Selección en el Mundial. Pues los jóvenes llegaron en varias oportunidades al pórtico rival, pero no pudieron finalizar las jugadas con el anhelado gol.

Ahora, el cuerpo técnico no podrá contar con Santiago Barrero, quien sufrió una lesión en el primer partido y no estará disponible. Aún no se sabe la gravedad ni el tiempo que estará el colombiano sin poder participar.

En los pies de Campaz y Peñaloza están los anhelos de gol de la Selección, además en el primer juego del Mundial el titular en el frente de ataque fue Deyman Cortés, otro futbolista en quien confía Restrepo.

