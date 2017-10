Inglaterra y Malí, a las semifinales del Mundial Sub-17 de la India

Actualizado hace 40 minutos

Inglaterra derrotó este sábado a Estados Unidos por 1-4 y selló su pase a la semifinal del Mundial Sub-17 de la India, mientras que Malí ganó bajo la lluvia a Ghana por 2-1, y se enfrentará el 25 de octubre al ganador del España-Irán.

Los anglófonos se enfrentaron en Goa, en el oeste del país, con una agotadora humedad del ochenta por ciento que no afectó, sin embargo, al sólido ataque de los británicos. En el momento y el lugar justo, el inglés Rhian Brewster abrió el marcador gracias a un rebote dentro del área (m.11) y, minutos después, rompió la defensa de los americanos y anotó el segundo tanto del día.

FT | #FIFAU17WC

QUARTER-FINAL - GOA

🇺🇸USA 1-4 England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Three Lions make semis for the first time! pic.twitter.com/MeiLDxfZua