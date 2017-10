'Faltó calma, toda la paciencia que pedíamos': Orlando Restrepo

0







Orlando Restrepo analizó la derrota 0-4 que le propinó Alemania a Colombia por octavos de final del Mundial Sub 17 de la India. “Le entregamos la pelota a Alemania y ellos aprovecharon todas sus oportunidades. A los 5 minutos ya debíamos ir ganando porque tuvimos una opción clara de gol, pero después, ya perdiendo 1-0, no tuvimos calma para posicionarnos en el juego, no hubo tranquilidad para repetir lo de partido anteriores”.

Con todo, el DT destacó cosas positivas: “El partido lo hacen ellos amplio y cómodo, es un poco largo pero ganaron bien. Es parte del aprendizaje que tenemos con estos jóvenes… El equipo termina corriendo, hicimos bien al venir tantos días antes, sumamos esa vivencia para que ellos vayan a aprendiendo a convivir y competir con equipos europeos. Buscamos que estos jugadores sean los llamados a hacer el recambio generacional”.

Sin embargo el resultado, tan abultado, aún está pendiente de procesar: “Es una frustración porque sabíamos que había un buen proceso, que había una selección para llegar más allá de donde hoy hemos sido eliminados”, dijo el DT.

El siguiente desafío para este equipo vendrá en los Juegos Bolivarianos, en noviembre próximo.

Restrepo dio, finalmente, sus candidatos para lo que queda del torneo: “Alemania es un equipo práctico, sencillo en su juego y aplicado; Inglaterra, Francia, España, Brasil, selecciones para pelear el título”.

Redacción Futbolred