Colombia Sub-17 logró su primer triunfo en el Mundial: 1-2 sobre India

Actualizado hace 3 horas

La Selección Colombia Sub-17 consiguió este lunes su primer triunfo en la Copa del Mundo de la categoría, que se lleva a cabo en la India. Precisamente la ‘Tricolor’ juvenil se impuso al anfitrión por 1-2 con tantos de Juan Peñalosa.

El partido en Nueva Delhi comenzó bastante enredado, ninguna de las dos selecciones lograba hacerse con el control del balón. Eran más los desaciertos que los aciertos.

Con el paso del reloj, Colombia intentó tener más dominio de la esférica con jugadores como Jaminton Campaz, Yadir Meneses y Deyman Cortés, no obstante, no eran profundos. No lograban inquietar el pórtico defendido por Moirangthem.

La primera aproximación fue para la India. A los 15 minutos Praveen probó al golero de Colombia Kevin Mier. Pero los conducidos por Orlando Restrepo también llegaron con un remate de media distancia de Meneses, que fue bien atajado por el golero local.

El encuentro entró en un lapsus de aburrimiento y sólo hasta los minutos finales volvieron las emociones. Campaz, de cabeza, por poco decreta el gol para Colombia, pero Moirangthem, figura en los primeros 45, se estiró para evitar el tanto del ‘7’. Eso fue al 36.

Al 41, Meneses volvió a probar de media distancia, pero el golero de India, de nuevo, estuvo monumental para enviar la pelota al tiro de esquina. En la siguiente acción, el propio Meneses, quien cobró el córner por poco marca un tanto olímpico; la pelota fue cerrándose y dio en el palo. Los dirigidos por Norton de Matos también generaron una oportunidad con Praveen, quien sin marca remató y su tiro dio en el travesaño.

Los segundos 45, el partido fue de ida y vuelta: ambos equipos procuraron en pro de abrir el tanteador. Algo que consiguió Colombia por medio de Juan Peñalosa, al 49 luego de una asistencia de Thomas Gutiérrez.

Tras lograr irse arriba en el tanteador, los ‘cafeteros’ hicieron circular el balón y con los cambios que había introducido Restrepo – entró Brayan Gómez por Luis López y Robert Mejía por Cortés-, lograron tener más equilibrio en la mitad del campo, algo que había sido intermitente en la primera etapa.

El sufrimiento llegó al final, pues la India llegó al tanto del empate. Al 83, Thaunaojam marcó el 1-1 para el local y la victoria parecía que se esfumaba. Pero los de Colombia reaccionaron de inmediato y Peñalosa volvió a repetir como goleador. El ‘11’, de zurda, y con golazo al ángulo, imposible para el portero Moirangthem. El 1-2 para los de Orlando Restrepo.

Baile y festejo en Nueva Delhi para la ‘Tricolor’ juvenil, que el próximo jueves se enfrentará a la selección de Estados Unidos- invicta y clasificada-, por la zona A y en busca de lograr su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-17.

Redacción Futbolred