Brasil superó 2-1 a Alemania y está en semifinales del Mundial Sub-17

Actualizado hace 2 horas

La selección de Brasil se clasificó para las semifinales del Mundial Sub-17 de la India tras vencer a Alemania por 2-1 con remontada, en partido disputado en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta.

El conjunto germano se adelantó a los 21 minutos gracias a un penalti transformado por Jann-Fiete Arp, pero la reacción brasileña encontró la recompensa en el segundo periodo con las dianas de Weverson (m.71) y Paulinho (m.77).

Brasil jugará el miércoles la primera semifinal del Mundial contra Inglaterra en el estadio Indira Gandhi Athletic de Guwahati. La segunda semifinal la disputarán ese mismo día, en Nueva Bombay, Malí y España, que eliminó este domingo a Irán (3-1).

