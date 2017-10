Así se jugarán los octavos de final del Mundial Sub-17 en India

0







Actualizado hace 1 hora

Luego de finalizada la fase de grupos del Mundial Sub 17 que se disputa en India, se conocieron las 16 selecciones que jugarán los octavos de final de este certamen.

Entre los clasificados está Colombia, que se enfrentará a Alemania el lunes festivo a las 6:30 a.m. y otro de los partidos más atractivos en esta fase será entre Francia vs. España.

Así se jugarán los octavos de final del Mundial Sub-17.

Lunes 16 de octubre

6:30 a.m. Colombia vs. Alemania

9:30 a.m. Paraguay vs. EE.UU

Martes 17 de octubre

6:30 a.m. Irán vs. México

6:30 a.m. Francia vs. España

9:30 a.m. Inglaterra vs. Japón

9:30 a.m. Mali vs. Irak

Miércoles 18 de octubre

6:30 a.m. Ghana vs. Níger

9:30 a.m. Brasil vs. Honduras

Redacción Futbolred