La Selección Colombia, toda la motivación que necesita Yerry Mina

No es noticia la realidad de Yerry Mina, presentado en enero como flamante refuerzo del FC Barcelona pero sin competencia y arañando minutos en un par de encuentros que no eran definitivos.



Lo nuevo y bueno es que nada de lo que le ha pasado en lo deportivo le afectó la cabeza: sigue siendo un derroche de energía, de entrega y optimismo y encontró en la Selección Colombia un oasis, un espacio donde es un hombre de confianza.



“Estoy agradecido con Dios por estos minutos que sumo, estoy bien y queda prepararme para lo que se viene”, afirma el orgulloso hijo de Guachené.

Sufrió un golpe en el amistoso contra Egipto, en el que fue titular (0-0), pero no pasará de un susto: “Todo está tranquilo, conozco mi cuerpo y sé que no es nada grave, de pronto algo menor, pero sé que estoy bien”.



Mantener la cabeza ocupada en la Selección es su gran aliciente: “Ahora sólo pienso en mi selección y el Mundial y en hacer un buen papel para mi equipo… Todos comenzamos de cero acá, trabajamos físicamente, hemos estado preparándonos. Estamos unidos y esta gran familia va para cosas grandes”.



Mina sabe que no fue su mejor presentación la de Bergamo y en eso tuvo mucho que ver la calidad de Egipto: “Es una gran selección, es muy difícil entrarles, nos costó pero para eso estamos aquí trabajando”, explicó.



Mina no sólo se juega un Mundial, que ya es un reto enorme. También apuesta en Rusia mucho de lo que será su futuro. Cuando dice que trabaja y se prepara está pensando en eso, en que Colombia puede abrirle las puertas de una realidad más feliz que la que vive hoy.