Estos diez jugadores repetirán Mundial con la Selección Colombia

La Selección Colombia ya cuenta los días para encarar su sexta participación en un Mundial de fútbol. Desde el 19 de junio iniciará su competencia en Rusia 2018, debutando frente a Japón en Saransk. José Néstor Pékerman ya definió sus 23 jugadores, en la que repitió a diez futbolistas que llevó a Brasil 2014. Experiencia en su columna vertebral, así como recambios de recorrido, hacen que la Tricolor tenga una base fundamental para potenciar a los 13 jugadores que serán debutantes.

David Ospina, Cristian Zapata, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez fueron seis de los titulares hace cuatro años. Para este Mundial las únicas dudas son Zapata y Aguilar, pues han venido presentado molestias médicas y solo hasta el primer partido se sabrá si las superaron en su totalidad. De no ser así, serán suplentes de lujo para encarar el grupo H, frente a los nipones, Polonia y Senegal.



Por su parte, Santiago Arias fue suplente y tuvo minutos en la Copa de Brasil, pero a Rusia no solo llega como inicialista por la banda derecha, si no como uno de los jugadores más regulares y de mejor temporada en Europa en el último año.



Camilo Vargas, Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero, de momento, serían suplentes que tienen ascendencia sobre los nuevos. Bacca y ‘Juanfer’ jugaron el pasado Mundial, mientras que el arquero Vargas ha sido más suplente que otra cosa en la Selección, aunque, eso sí, tiene minutos en amistosos.



Así, la Selección se prepara para ensamblar un equipo que cuenta con la experiencia de algunos y las ganas, voluntad y empeño de todos. Mejorar lo hecho en Brasil 2014 será una misión complicada, pero en Colombia ninguno bajará los brazos para conseguir una brillante posición entre las 32 mejores selecciones del mundo.