¿Qué pasó con jugadores de 2014 que no estarán con Colombia en 2018?

Tras conocerse la lista definitiva de 23 jugadores de la Selección Colombia que disputarán el Mundial de Rusia 2018, se puede apreciar una indudable renovación en el combinado nacional, que dirige el argentino José Néstor Pékerman, pues solo 10 futbolistas que estuvieron en Brasil 2014 estarán en la cita orbital de éste año.



No obstante, recordamos quiénes son y qué ha pasado con los otros 13 futbolistas que hicieron parte del plantel de la Tricolor hace cuatro años, donde se alcanzó a llegar por primera vez a los cuartos de final de un Mundial, y hoy no están dentro de los convocados por el seleccionador argentino.



- Faryd Mondragón: luego de convertirse en el jugador más longevo en disputar un partido en una Copa del Mundo, el guardameta anunció su retiro del fútbol profesional. Actualmente es comentarista en uno de los canales deportivos más importantes del país.



- Camilo Zúñiga: a pesar de tener unas inmensas condiciones, las lesiones han perseguido al lateral antioqueño. El arriesgado procedimiento que tomó para recuperarse de un problema en su rodilla derecha y poder estar en el Mundial de 2014, le ha pasado factura y no se ha podido recuperar al 100%. Durante estos cuatro años, Zúñiga paso por equipos como el Bologna (Italia) y el Watford (Inglaterra), pero en ninguno logró tener la continuidad esperada. En la actualidad es parte del plantel de Atlético Nacional, el equipo de sus amores; sin embargo solo ha jugado 4 partidos, para un total de 187 minutos.



- Carlos Valdés: el defensor central actualmente es panelista en un canal deportivo, ya que después de hacer parte de la Selección en Brasil jugó en Nacional, de Uruguay, y en Independiente Santa Fe, pero no tuvo fortuna y sufrió una lesión que lo sacó de los terrenos de juego. Sin embargo, Valdés esta en busca de un equipo para volver al fútbol profesional.



- Mario Alberto Yepes: el excapitán de la Tricolor se retiró del fútbol profesional luego de jugar el Mundial de Brasil 2014. Entre abril de 2016 y marzo de 2017, asumió el cargo de director técnico del Deportivo Cali, donde dirigió un total de 44 partidos.



- Eder Álvarez Balanta: tras disputar la Copa del Mundo en territorio brasileño, el defensor hizo parte de uno de los mejores River Plate de la historia, ganando múltiples títulos, en los que se destacan: la Copa Suramericana 2014, la Copa Libertadores 2015 y la Recopa Suramericana 2015. En la actualidad juega en el Basilea (Suiza), equipo en el que lleva dos temporadas y un total de 49 partidos disputados.



- Pablo Armero: el lateral izquierdo regresó éste año a jugar en el América de Cali, luego de pasar por varios equipos de ligas importantes como la italiana, la inglesa y la brasileña. No obstante, nunca volvió a tener el nivel y la continuidad esperada, a pesar de esto estuvo con la Selección en los juegos contra Bolivia, en Barranquilla (titular), y Ecuador (suplente) por las Eliminatorias a Rusia 2018.



- Fredy Guarín: a principios de 2016, el volante tomó la decisión de salir del Inter de Milán e ir a jugar al fútbol chino en el Shanghái Shenhua. Actualmente es una de las figuras del equipo y de la liga del país asiático.



- Alexander Mejía: a pesar de hacer parte del proceso de Pékerman al principio de las Eliminatorias, Mejía dejó de ser llamado por el argentino desde 2016. No obstante, el mediocampista central se coronó campeón de la Copa Libertadores de América en 2016 con Atlético Nacional, siendo uno de los hombres más importantes del conjunto verde. En la actualidad juega en el equipo León de la liga mexicana.



- Carlos Carbonero: luego de ser parte del plantel de Colombia en Brasil 2014, el volante ofensivo fue transferido al Cesena de Italia. Con ese equipo tuvo una gran actuación, lo que hizo posible su paso a la Sampdoria. Sin embargo, las lesiones y su bajo nivel en el equipo genovés hicieron que regresará al país en 2017 a jugar en el Cortuluá, en busca de continuidad. Actualmente se encuentra sin equipo.



- Víctor Ibarbo: tras ser una de las grandes revelaciones de Colombia en Brasil, el tumaqueño pasó diferentes equipos, incluso en 2016 regresó a Atlético Nacional e hizo parte del plantel campeón de la Copa Libertadores. Por estos días hace parte del Sagan Tosu, equipo de la primera división del fútbol japonés.



- Adrián Ramos: aunque no tuvo mucha relevancia en el equipo colombiano que disputó el Mundial de Brasil, el delantero caucano fue fichado tras la cita orbital por el Borussia Dortmund, en donde tuvo destacadas actuaciones. En 2017 fue comprado por el Chongqing Lifan, de China, que lo prestó al Granada de España, equipo con el que descendió ese mismo año y disputó la reciente temporada en la segunda división del país ibérico.



- Teófilo Gutiérrez: a pesar de estar en la lista de 35 preseleccionados para Rusia 2018 y de hacer parte fundamental de las Eliminatorias, el delantero del Junior de Barranquilla será uno de los grandes ausentes del combinado nacional en la cita orbital. El bajo rendimiento mostrado este semestre le pasó factura a Gutiérrez, que se quedó sin disputar su segunda Copa del Mundo.



- Jackson Martínez: el delantero chocoano fue fichado por el Atlético de Madrid en el 2015; pero no tuvo el rendimiento esperado y fue transferido seis meses después al Guangzhou Evergrande del fútbol chino. Por otro lado en 2015, en el encuentro entre Chile y Colombia en Santiago por la tercera fecha de las Eliminatorias a Rusia 2018, Martínez sufrió una torcedura de tobillo, lesión que sería un calvario para el delantero, ya que en abril de 2016 recayó en un partido del Guangzhou frente al Henan Jianye. Desde entonces ha sido operado en dos ocasiones. Actualmente está entrenando por su cuenta, pues esta se encuentra sin equipo, para poder regresar a los terrenos de juego.



Sebastián Castillo

Especial para Futbolred

En Twitter: @sebcas93