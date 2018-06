'Bolillo' cayó previo al mundial: Panamá perdió 1-0 frente a Noruega

Panamá perdió por la mínima (1-0) en su visita a Oslo frente a Noruega en un partido igualado, con pocas ocasiones y en el que el conjunto centroamericano fue de menos a más en su última prueba antes del debut en el Mundial contra Bélgica.



Le hizo falta muy poco a Noruega para adelantarse en el marcador. Un saque en largo de Grytebust (habitual tercer portero) que no llegó a peinar Johnsen, la pelota que bota y King aprovecha la indecisión de los centrales panameños para llevarse el balón por fuerza y definir solo frente a Penedo.



El gol lastimó a Panamá, que perdió alguna pelota en el medio que pudo haberla comprometido. Pero el conjunto de "Bolillo" Gómez se rehizo y equilibró el encuentro, con alguna combinación interesante, sobre todo por la banda izquierda, con Davis y Rodríguez.



La selección centroamericana solo disparó una vez entre los tres palos en la primera parte: un cañonazo de falta de Escobar muy centrado que el portero noruego sacó de puños. Tampoco hizo mucho más en ese período el conjunto nórdico, aunque llevó más sensación de peligro y no pasó apuros atrás.



Gómez apostó por tres cambios en el descanso -Gaby Torres, Murillo y Quintero- que le dieron una cara más ofensiva a Panamá, con más posesión de pelota y mayor rapidez en las combinaciones.



Panamá proponía más, pero le costaba hacer ocasiones. Tuvo el empate no obstante en el minuto 75, en una doble ocasión de Díaz y de Murillo, pero la defensa taponó sus remates a bocajarro dentro del área pequeña. Noruega, que había tenido un cabezazo de Reginiussen en un córner al principio de la segunda parte que exigió a Penedo, se limitaba a controlar y a esperar una contra. Pero no fue hasta los últimos minutos, con

Panamá ya muy cansado y tirado arriba, que creó peligro.



Kamara, casi a puerta vacía, mandó a las nubes un lanzamiento que se convirtió en pase de Sørloth y Fossen, poco después, tiró alto.