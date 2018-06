Özil se perderá el último partido amistoso de Alemania para el Mundial

El mediocampista Mesut Özil se perderá el viernes el último partido de preparación de la selección alemana de fútbol para la Copa del Mundo contra Arabia Saudita para recuperarse de una lesión leve de rodilla, dijo el jueves el gerente técnico del equipo, Oliver Bierhoff.

"Ese golpe en la rodilla es algo que no quieres arriesgar (en un partido amistoso)", dijo Bierhoff a periodistas, en el último día del equipo en su campo de entrenamiento en el norte de Italia.



"Ha estado corriendo y la rodilla no es un problema para la Copa del Mundo. Todavía tenemos un poco de tiempo y no es nada dramático", agregó.



El campeón del mundo en Brasil 2014 también tuvo que lidiar con un aluvión de críticas en Alemania en las últimas semanas por una fotografía en la que aparece junto al presidente turco Tayyip Erdogan.



Özil, de ascendencia turca, generó mucha molestia en Alemania después de la publicación de unas fotografías tomadas en Londres que lo muestran a él y a su compañero de selección Ilkay Gündogan sonriendo mientras posaban junto a Erdogan con las camisetas de sus clubes en la Liga Premier.



Si bien Gündogan dijo posteriormente que entendía la molestia generada por las fotografías en Alemania, que tiene una tensa relación con Erdogan, Özil ha guardado silencio e incluso evitó asistir a una rueda de prensa a principios de esta semana.



"Hemos hecho mucho en este tema y por ahora es suficiente", dijo Bierhoff. "Se ha dicho mucho y este problema nos acompañará. Tuvimos silbidos contra el jugador (la semana pasada en el amistoso contra Austria). Mi consejo para ambos es olvidarlo", agregó.



Alemania será parte del Grupo F del Mundial junto a Suecia, Corea del Sur y México.