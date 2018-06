James, el eje principal de la Selección Colombia, incluso en amistosos

James Rodríguez sigue siendo la pieza clave y fundamental en la Selección Colombia. El volante, contra Egipto, fue el jugador que más tuvo el balón y el que más ofensivo fue durante el partido. Aunque el resultado fue 0-0, el '10' fue quien más buscó el partido y el intento de abrir el marcador.

El jugador del Bayern Múnich no ha dejado de ser el eje clave de la Tricolor y, contra Egipto, fue el jugador que más remates tuvo al arco, con tres. Aspecto que puede preocupar a la zona ofensiva, pues los delanteros y jugadores atacantes como José Izquierdo, Falcao y Juan Guillermo Cuadrado, no lo lograron alcanzar, ni superar.



En el medio campo, logró conectar 55 pases, siendo superado por Carlos Sánchez, de gran partido, con 75. Ahora, con pases largos y filtrados, James logró ser el que más tuvo con 15, centró 6 balones y creó 5 oportunidades; siendo también, el máximo jugador que lo hizo durante el partido.



Otro aspecto importante, es que fue el jugador que más faltas recibió. Consecuencia de esto, el '10' tuvo varios tiros libres, algunos para centrar y otros para rematar, como uno que pegó en el palo al primer tiempo.



Con Carlos Sánchez se está creando una gran asociación, pues la 'Roca' tuvo que "hacer" de Abel Aguilar y fue quien guió el equipo y lo sacó de la defensa al ataque. Ambos jugadores tuvieron 24 pases entre ellos, siendo los dos futbolistas que más se asociaron durante el partido.



Ahora, esperando una confirmación de si se va a jugar el amistoso contra Grecia, este fue el último encuentro que disputó la Selección previo al Mundial de Rusia. Deja preocupaciones en la parte de adelante, pues el volante fue el jugador que más atacó, creó y tuvo opciones ofensivas para abrir el marcador. Preocupa porque los delanteros no lograron el mismo rendimiento del '10', ofensivamente.



*Con información de 'OPTA'