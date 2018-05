'Pékerman está feliz con el nivel de los delanteros': Miguel Borja

Miguel Ángel Borja es uno de los delanteros que está ilusionado con hacer un gol en su primer Mundial de Rusia 2018, sin embargo, una de sus premisas es la tranquilidad para estar lo mejor posible el 19 de junio.



“Es una sana competencia, estamos trabajando día a día para darle lo mejor a la Selección y el profe (Pékerman) está feliz de tenernos a todos en este nivel”, comentó el delantero.



Junto a él está Radamel Falcao García, un referente para los delanteros de esta nueva generación y a quien Borja ya ha expresado su admiración y con quien comparte para hacer una dupla de respeto para el Mundial.



“De él se aprende mucho como persona y como futbolista. La paciencia, la tranquilidad y la fe en Dios es lo más importante que él tiene. Aprendemos de todos, también de los que han estado en un Mundial y hay que ir partido a partido”, añadió Borja, quien dio un parte de tranquilidad sobre la situación médica de Mateus Uribe, Cristián Zapata y Abel Aguilar, jugadores que presentaron molestias médicas.



Por todo este proceso, en el que ha estado entre buenos y malos momentos, Miguel Ángel agradece a Dios, pues Él ha sido su fortaleza para estar ad portas de un Mundial.



“Dios me tiene acá y me siento muy feliz. Es una bendición estar en esta lista de privilegio porque pienso que vamos fortaleciéndonos poco a poco y espero terminar de completar el grupo2, comentó.



Finalmente, al ser preguntado por Duván Zapata, quien no se unió en Bérgamo a la Selección como algunos esperaban, señaló que su compatriota “es un excelente jugador y esperemos que nos apoye también desde su casa”.