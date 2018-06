Las pruebas de Pékerman: unas de cal y otras de arena para el Mundial

La Selección Colombia jugó el que podría ser su último partido antes del Mundial de Rusia 2018, aunque aún falta la confirmación de otro partido que lo más seguro es que sea a puerta cerrada.



Contra Egipto, José Pékerman optó por variantes tácticas para armar la nómina que llevará a la Copa del Mundo y con la que empezará a pelear por la clasificación en el grupo H del Mundial.

Uribe, ¿Una opción por izquierda?



En el planteamiento inicial, el entrenador argentino optó por tener a Mateus Uribe como volante por izquierdo, lugar que muchas veces ocupó Edwin Cardona, pero que siempre ha sido la debilidad de esta Selección.



Aunque tiene en la nómina a José Izquierdo y Luis Muriel, más habituados a jugar allí, Uribe fue el preferido, pero su empeño no fue suficiente para destacar. Los primeros minutos tuvo como socio a James, pero luego se perdió poco a poco y no encontró un lugar para aprovechar su potencia y buen trato con el esférico.



La prueba del volante antioqueño no dio los réditos esperados y para la segunda mitad dejó ese lugar por José Heriberto Izquierdo y él fue al otro sector, aunque luego salió del campo. Seguramente está fue una prueba para buscar una variante con Uribe, pero su desempeño es muy distante de lo que puede mostrar en el centro del campo.



Lerma-Sánchez, una dupla que fue de menos a más



Egipto propuso poco en ataque en el primer tiempo y eso no permitió ver este aspecto en la primera línea de volantes, que esta vez fue conformada por Jefferson Lerma y Carlos Sánchez. Pero esa poca actividad defensiva no fue bien aprovechada por ellos para aportar en el ataque ni ayudar en la salida del equipo.



En la segunda parte, juntos se dieron cuenta de esta falencia y ambos aportaron en el ataque, lo que ayudó que la presencia de Colombia en el área rival fuera mucho más. Lerma peleó el balón mucho más arriba y Sánchez fue uno de los jugadores que buscó abrir la banda.

Lerma estuvo hasta el minuto 80 en el terreno de juego. Foto: EFE

James y Quintero: mucha creatividad, pero poca profundidad



La entrada de Juan Fernando a los 61 minutos tenía una clara idea: juntar a los dos zurdos para crear mejores opciones de gol. Y fue así como lo hicieron durante algunos minutos. James y ‘Juanfer’, amigos de hace años, se buscaron mutuamente para crear mejores jugadas.



Sin embargo, con el pasar de los minutos la posesión del balón se volvió improductiva y las ideas se quedaron en el limbo, pues no las pudieron materializar en verdaderas opciones de gol. Aunque eso sí, con Quintero en la cancha, Colombia encontró otra opción para los cobros de balón parado.



¿Fabra o Mojica?, continúa la incógnita…



Pékerman apostó con Fabra de lateral en la parte inicial, pero tuvo poca trascendencia en el primer tiempo, de hecho, la única opción de Egipto llegó por su costado. Al final del primer tiempo salió con molestias físicas y dio pie para que en su lugar ingresara Johan Mojica.



El jugador de Girona tuvo más juego ofensivo, aunque sus centros nunca llegaron a buen puerto. Junto a José Izquierdo abrió más el juego por su costado. Sin embargo, aún falta que un equipo pruebe a Mojica en defensa, pues en sus actuaciones con la Selección nunca ha sido exigido en este aspecto.