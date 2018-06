Neuer, sí; Sané, no: los convocados de Alemania para retener el título

El delantero Leroy Sané quedó el lunes sorpresivamente fuera de la nómina de la selección alemana para la Copa del Mundo, en la que destaca la presencia del portero Manuel Neuer entre los 23 futbolistas elegidos por el técnico Joachim Löw para el torneo que se inicia el 14 de este mes en Rusia.

Neuer será parte del plantel de los campeones del mundo a pesar de jugar en solo un partido oficial, un amistoso contra Austria disputado el sábado, desde que sufrió una fractura en septiembre, pero el hábil Sané, de 22 años, es sin duda la marginación más destacada. El extremo del Manchester City, el portero Bernd Leno, el delantero Nils Petersen y el defensor Jonathan Tah fueron los cuatro jugadores que no lograron superar el corte en el plantel provisional de Löw.



Sané, quien se unió al City en 2016, había sido sorpresivamente considerado por Löw para la Eurocopa 2016, pero esta vez no fue incluido en la lista mundialista por el técnico, quien prefirió en su lugar al delantero del Bayer Leverkusen Julian Brandt.



"Fue una decisión muy cerrada entre él y Julian Brandt que terminó a favor de Brandt", dijo Löw. "Hay mejores días en la vida de un entrenador de una selección que cuando tienes que enviar a casa a cuatro jugadores increíbles, que merecen estar en la Copa del Mundo".



El capitán alemán Neuer, campeón del mundo en Brasil hace cuatro años, será el arquero titular de Alemania en el torneo, por delante de Marc-Andre ter Stegen y Kevin Trapp. "Los exámenes clínicos fueron realmente buenos", dijo Neuer a periodistas. "Me mantuve positivo durante la lesión y si no hubiera sido positivo no habría sido incluido". Löw anunció el plantel al final de un periodo de entrenamiento en los Alpes italianos.



Los alemanes jugarán su último duelo de preparación para el Mundial contra Arabia Saudita el viernes en Leverkusen. Alemania será parte del Grupo F del Mundial junto a Suecia, México y Corea del Sur.



A continuación, la nómina de Alemania para el torneo:



Arqueros: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris St Germain).



Defensores: Jerome Boateng (Bayern Munich), Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlín), Antonio Ruediger (Chelsea), Niklas Suele (Bayern Munich).



Mediocampistas: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern Munich), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern Munich), Mesut Özil (Arsenal).



Delanteros: Mario Gomez (VfB Stuttgart), Timo Werner (RB Leipzig).