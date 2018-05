Honda, Okazaki y Kagawa, entre preseleccionados de Japón al Mundial

El seleccionador nipón Akira Nishino presentó este viernes una lista de 27 jugadores que disputarán el último amistoso en territorio japonés antes del Mundial de Rusia, en la que destaca la vuelta de referentes como Honda, Okazaki y Kagawa.

Los seleccionados por el nuevo técnico de los "Samurai Blue", quien lleva en el cargo desde principios de abril, disputarán un partido preparatorio ante Ghana en Yokohama (sur de Tokio) el próximo día 30, que será el último antes de que se haga pública la convocatoria definitiva de 23 jugadores nipones para el Mundial.



En el listado hay un total de 10 futbolistas que juegan en la doméstica J-League y 17 que militan en equipos extranjeros, entre ellos los antes citados nombres de peso del combinado nipón.



El veterano Keisuke Honda (CF Pachuca) volverá a defender los colores de Japón tras no contar para el anterior entrenador seleccionador, Vahid Halilhodzic, quien fue destituido a menos de dos meses del Mundial por sus desavenencias con el vestuario y pese a haber logrado la clasificación para el Mundial.



"Honda es un jugador que nos da resultados aunque ha jugado en una liga diferente, la de México, durante un año", dijo hoy en rueda de prensa Nishino, quien no obstante señaló que quiere ver "cómo se integra en los entrenamientos y en los partidos" la estrella nipona.



También regresan tras recuperarse de largas lesiones el delantero Shinji Okazaki (Leicester) y el centrocampista Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), mientras que siguen presentes jugadores habituales con la selección como los atacantes Muto (Mainz) y Asano (Stuttgart) o el defensa Yuto Nagatomo (Galatasaray).



Los jugadores de la liga española Shibasaki (Getafe), Inui (Eibar) e Ideguchi (Cultural y Deportiva Leonesa) han sido asimismo convocados por el nuevo seleccionador japonés. "He elegido a estos jugadores con la idea de que el equipo esté en la mejor condición posible el día 19 de junio", dijo Nishino en alusión a la fecha en que Japón debutará en el Mundial ante Colombia.



El técnico admitió que cuenta con "poco tiempo" para preparar al equipo para la competición mundialista, y afirmó que el partido ante Ghana será "un ensayo importante" en este sentido. "Aún estamos en la fase de mirar y probar las opciones de jugadores, y podremos hacer algún cambio en la lista final", señaló Nishino, quien también destacó que su objetivo es mentalizar a sus jugadores "para comenzar el mundial ganando a Colombia".



Esta es la lista de los 27 preseleccionados de Japón:



Porteros: Eiji Kawashima (FC Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka) y Kosuke Nakamura (Kashima Antlers).



Defensas: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino (Urawa Reds), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Olympique Marsella), Gotoku Sakai (Hamburgo), Gen Shoji (Kashima Antlers), Wataru Endo (Urawa Reds) y Naomichi Ueda (Kashima Antlers).



Centrocampistas: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Toshihiro Aoyama (Sanfrecce Hiroshima), Keisuke Honda (FC Pachuca), Takashi Inui (Eibar), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Genki Haraguchi (Dusseldorf), Takashi Usami (Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Getafe), Ryota Ohshima (Kawasaki Frontale), Kento Misao (Kashima Antlers) y Yosuke Ideguchi (Cultural y Deportiva Leonesa).



Delanteros: Shinji Okazaki (Leicester), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz) y Takuma Asano (Stuttgart).