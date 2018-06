‘Hay una competencia sana entre los defensas’: Óscar Murillo

Óscar Murillo mantiene un perfil bajo, pero eso no le quita la pasión con la que se entrega en la cancha. El defensa está a la espera de su oportunidad por si le toca jugar el Mundial de Rusia 2018 y es consciente de su fuerte: ser el único zurdo.

La competencia por ser titular

Es una competencia sana entre los defensas. El profe elige en el partido el jugador que cree que le va a hacer las cosas muy bien. Al que le toque, hay que hacerlo bien y apoyarnos por el bien de la Selección. Sabemos que en todas las posiciones hay competencia, pero los profes son los que eligen y uno debe estar en puntica de pies por si le toca.

¿Qué implica ser el único defensa zurdo?

Soy el único izquierdo, pero sabemos que todas las selecciones y equipos en la zona izquierda ponen a jugar a un derecho. No hay centrales izquierdos y yo me siento contento de ser un central nato con ese perfil. Si me toca hacer las cosas las haré muy bien.

Lo que significa jugar un Mundial

Sabemos que uno desde niño sueña con un Mundial. Tengo la fortuna de estar acá. Ojalá que con la ayuda de Dios pueda jugar y si no me toca siempre debo apoyar a mis compañeros. Siempre sueño con jugar los partidos, vamos a enfrentar selecciones que son potentes y que juegan bien al fútbol, todos estos partido que se vienen son finales.

El estado del equipo

Estamos bien. Este miércoles tuvimos una práctica, estamos en óptimas condiciones.

¿Favoritismos?

Sabemos que aquí ninguno es favorito, todos los partidos son finales, es un Mundial y nadie quiere regalar nada.