España no reflejó su dominio y solo pudo empatar 1-1 con Suiza

España y Suiza empataron este domingo 1-1, en juego amistoso previo al Mundial de Rusia 2018, que se jugó en el estadio La Cerámica, de Villarreal, ante 18.350 espectadores. El fútbol intenso y elaborado de la selección española no encontró premio frente a un rival muy compacto en un partido dominado siempre por el conjunto de Julen Lopetegui, al que le faltó claridad en los metros finales.



Con mucho toque de balón y posesiones largas, el equipo español impuso su ley a lo largo del choque, pero su control del encuentro no dio de sí lo suficiente como para conseguir la victoria. El dominio quedó claro desde el pitido inicial. Una posesión de más de un minuto en la primera jugada del partido mostró la dinámica que pretendía imponer España y que estuvo acompañada de un remate de Thiago, que rechazó Sommer, tras haber rebotado el balón en defensor.



Con Koke y Thiago como alternativas a Busquets, ausente por gastroenteritis, la selección prodigaba su fútbol de toque, preferentemente por la banda izquierda, en la que se encontraban Iniesta y Silva, quien tuvo la segunda oportunidad para España tras una dejada de cabeza de Thiago Costa. A la selección de Vladimir Petkovic le costaba salir y su primera opción se registró en un remate sin peligro de Dzemali, que no interrumpió la tónica del control del juego por parte de los españoles.



Sin embargo, el 1-0 llegó en una jugada que nada tuvo que ver con el guion propuesto por España, ya que un centro desde el extremo derecha fue devuelto al centro desde el otro palo por David Silva y Odriozola, que acompañaba la jugada, remató de tiro cruzado lejos del alcance de Sommer. La ventaja local en el marcador era fiel reflejo del desarrollo del juego, con posesiones largas de España contra una selección suiza ordenada, que tapaba bien los huecos por los que trataba de penetrar su rival, pero que apenas tenía opciones de acercarse a la portería de De Gea.



Ya en la segunda parte, España insistía, jugaba con intensidad, dominaba al rival y, aunque le faltaba claridad, suyo era el control absoluto del juego cuando el partido entró en una nueva fase con las sustituciones, ya que tras las salidas de Iniesta, Silva y Costa dieron paso a Saúl, Rodrigo y Asensio con más de media hora de partido por delante. Cuando mayor era el dominio de España, una acción aislada de ataque de Suiza permitió que tras un rechace de De Gea, Ricardo Rodríguez empatara el partido en la primera llegada con peligro del combinado helvético.



España no renunció a su juego; Suiza, tampoco y el partido continuó con largas posesiones de balón de los españoles ante un rival ordenado, que apretaba mucho y no se descomponía. Los minutos finales sí que fueron de claro acoso de la selección sobre el arco de Sommer y un remate de Nacho (m.90), que rozó el palo, pudo dar la victoria a España, antes de que el propio Nacho tuviera una nueva oportunidad al cabecear un córner.



Síntesis



España: De Gea, Odriozola (Nacho, m.70), Piqué, Azpilicueta, Jordi Alba (Monreal, m.78), Koke, Thiago, Silva (Asensio, m.58), Iniesta (Saúl, m.54), Iago Aspas (Lucas Vázquez, m.46) y Diego Costa (Rodrigo, m.58).



Suiza: Sommer, Lichtsteiner (Lang, m.62), Schaer, Akanji, Ricardo Rodríguez (Moubandje, m.78), Behrami (Gelson Fernandes, m.62), Zakaria, Shaqiri, Dzemali (Embolo, m.46), Zuber y Seferovic (Drmic, m.46).



Goles: 1-0, m.28: Odriozola. 1-1, m.61: Ricardo Rodríguez.



Árbitro: Istvan Kovacs (ROM). Amonestó por España a Saúl y por Suiza a Zuber.



Incidencias: partido preparatorio del Mundial de Rusia 2018 disputado en el estadio La Cerámica, de Villarreal, ante 18.350 espectadores.