'Colombia no tiene nada que envidiarle a ninguna selección': Trezeguet

Aunque tiene acento argentino, David Trezeguet fue campeón mundial con Francia, una hazaña que este año cumple 20 años.

Con sólo 20 años logró el título máximo al que aspira cualquier futbolista, lo que hoy le permite ver en perspectiva todo lo que confluye en una gesta deportiva de este tipo.



"Ganar el Mundial fue una aventura de amor, de emoción entre el público y la Selección de Francia", recuerda de aquella memorable noche en la que su equipo venció 3-0 a Brasil en la final.



No siente que fuera ídolo de River Plate, uno de los últimos equipos que defendió, pues "Los ídolos se construyen con el tiempo", y se siente más cerca de esa estatura en Juventus, donde jugó 10 años y hoy trabaja, cumpliendo tareas más de tipo dirigencial.





Sus candidatos para luchar por el título en Rusia 2018 están claros: "Alemania, España, Francia y Brasil". Después, hay otra lista de equipos llamados a destacarse: "Hay selecciones que deben seguir creciendo como Argentina, Uruguay, Bélgica, Colombia y algún equipo africano", dijo.



"Colombia está en la misión de seguir subiendo su nivel. No tiene nada que envidiarle a ningún otro país, tiene un entrenador de alto rpestigio y jugadores en las principales ligas del mundo. Tendrá que encontrar la mentalidad ganadora, y ya es un avance lo que dicen sus propios jugadores, lo cual da la señal de no esconderse sobre sus posibilidades".



En su opinión, el equipo de Pékerman "debe seguir pasando los turnos, no digo octavos o cuartos porque el objetivo siempre debe ser ganar el Mundial, después uno se autoconvence de su resultado".