A 8 días: Teófilo Cubillas, 'el Nene' dorado de los peruanos

El 2 de junio de 1970, en León (México), un joven nacido el 8 de marzo de 1949 en el distrito limeño de Puente Piedra le puso el sello final a un 3-2 heroico de Perú contra Bulgaria, con un veloz desequilibrio por derecha y un remate que no pudo contener el portero Simeonov.

Ese tanto en México'70 sería el primero de los diez que marcó en los mundiales Teófilo 'el Nene' Cubillas, un número que lo mantiene como el octavo goleador junto a los alemanes Helmut Rahn y Thomas Müller, el inglés Gary Lineker, el argentino Gabriel Batistuta y el polaco Grzegorz Lato.



Considerado como el mejor futbolista peruano del siglo 20, 'el Nene' debutó en 1966 en la Primera División peruana con el Alianza Lima y ese año marcó 19 goles en 22 partidos. Cubillas no se pondría, en periodos intercalados, otra camiseta en Perú que no fuera la de los "Íntimos de La Victoria", con la que integró equipos al lado de estrellas como César Cueto, José Velásquez, Hugo Sotil, Guillermo La Rosa y Pedro 'Perico' León, entre otros.



Las espectaculares actuaciones de Cubillas con el Alianza Lima le valieron el llamado del brasileño Waldir Pereira 'Didí' para que se sumara a la selección peruana en la disputa de las eliminatorias de México'70, en las que dejaron por fuera a Argentina en La Bombonera con un empate 2-2.



El de México era el segundo Mundial de los peruanos, pero el primero al que llegaban por clasificación, ya que habían sido invitados en Uruguay'30. Aparte de ese gol contra los búlgaros, 'el Nene' anotó dos veces en el 3-0 contra Marruecos y una en la derrota 3-1 contra Alemania.



La aventura peruana en México'70 terminó en los cuartos de final, donde no bastó otro gol del astro de Puente Piedra y uno de Alberto Gallardo para frenar a Pelé y los suyos, que se impusieron por 4-2.



El mismo Pelé diría poco después, maravillado por la habilidad de la estrella limeña: "No se preocupen, ya tengo sucesor y es Teófilo Cubillas".



En 1978 Cubillas participó en su segundo Mundial, esta vez en Argentina. En la retina de los aficionados está aún ese magistral cobro de tiro libre del 'Nene' que no pudo atajar el guardameta escocés Alan Rough en el triunfo por 3-1 del primer partido que los suramericanos jugaron en este certamen.



Luego empataron 0-0 con Holanda y golearon por 4-1 a Irán con otros tres tantos de su máxima figura. Perú llegó a la segunda fase del torneo, pero no fue ni la sombra del que jugó en la primera, y Cubillas no se volvió a reportar en el tanteador.



Los peruanos fueron protagonistas de uno de los partidos más polémicos de la historia de los mundiales al recibir una goleada por 6-0 de Argentina. Cubillas, que ya había hecho una excursión por el fútbol europeo, dejó de nuevo Perú después del Mundial'78, esta vez para ir a la naciente NASL estadounidense promovida por su amigo Pelé, y le prestaría su talento al Fort Lauderdale Strikers entre 1979 y 1983.



Su tercer Mundial con la Blanquirroja llegó en España'82. No obstante, la magia, el talento y la chispa ya no eran los de antes y Perú quedó relegado al cuarto puesto del Grupo 1, detrás de Polonia, Italia (luego campeón) y Camerún.



'El Nene' estuvo esta vez muy lejos de los arcos. Cubillas terminó su carrera en 1988 en Estados Unidos, y dejó una marca impresionante de 526 goles, 26 de ellos con la banda roja de Perú, aquella con la que jugó tres mundiales y anotó diez tantos con los que aún se mantiene como el octavo goleador de las Copas del Mundo.