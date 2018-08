Mónaco luchó pero cayó 2-1 contra Bordeaux, en gris tarde de Falcao

Mónaco batalló en campo de Bordeaux pero tuvo que irse con una derrota 2-1 gracias a Kamano, autor de un doblete, y a pesar del buen día del arquero Benaglio, quien tapó penalti e hizo soñar a los del Principado.



Aunque Mónaco intentaba con un par de llegadas en los primeros minutos, era más claro Bordeaux con un tiro libre abierto de Kamano y un remate al palo de Kalu que debió ser el primer tanto de la tarde.



Pocas opciones de Falcao, quien intentaba asociaciones con Lopes arriba pero sin claridad.



Para el segundo tiempo el Bordeaux salió clarísimo y al primer minuto, tras una falta de Jemerson a Kalu en el área, se fue arriba 1-0 gracias al buen cobro de Kamano.



Reaccionó Mónaco y al 63 logró Pellegri la igualdad parcial tras robar la pelota y definir arriba, inatajable. Lindo gol.



Al 74 tuvo Lopes el segundo pero remató débil y al 75 salvó en la raya Benaglio el tanto local. Al 83 el propio suizo cometió penalti pero atajó el remate de Kalu, una inyección anímica para el Mónaco, que compensaba sus serios problemas defensivos y su poca creación con el talento de su portero.



Sin embargo, Bordeaux merecía más e incluso no le sancionaron un claro penalti sobre el final, asunto que resolvió Kamano con una impecable definición por izquierda, remate cruzado al que no logró llegar el buen Benaglio.



Ganó bien Bordeaux pero dejó en el aire la idea de un Mónaco sin muchas ideas y débil en su zaga –todos excepto Benaglio- y un Falcao que siempre fue bien referenciado en el área y que no logró ninguna trascendencia en el juego.