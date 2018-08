Marsella abrió la Liga de Francia 2018-2019 goleando 4-0 al Toulouse

Con un contundente triunfo del Marsella, 4-0 sobre el Toulouse, arrancó este viernes la edición 81 de la Liga-1 de Francia. Dimitri Payet firmó un doblete y en la parte final del encuentro se sumaron los tantos Valere Germain y Florian Thauvin.

Payet adelantó al Marsella al transformar un penalti justo antes del descanso por manos dentro del área de Kelvin Amian Adou en una acción en la que el árbitro, Rudy Buquet, recurrió al VAR. En el 62, Payet aprovechó un rechace del portero del Toulouse para marcar el 2-0. Valere Germain, tras recibir un pase en largo que lo dejó solo ante el guardameta, anotó en el 89 el 3-0, y Florian Thauvin, que sustituyó a Payet en el 83, marcó en el 92 el 4-0 definitivo que da los tres primeros puntos del campeonato al conjunto marsellés.

Este sábado se juegan los partidos Nantes-Mónaco (10:00 a.m.), y desde la 1 de la tarde: Angers-Nimes, Lille-Rennes, Montpellier-Dijon, Niza-Reims y Saint Etienne-Guingamp. Para el domingo queda Lyon-Amiens (8:00 a.m.), Bordeaux-Estrasburgo (10:00 a.m.) y PSG-Caen (2:00 p.m.).