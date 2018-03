El golpe de la eliminación en Champions se hincha: habría ola de despidos en PSG

Se agotaron los adjetivos para referirse a la pobre presentación del PSG contra Real Madrid y su prematura eliminación de la Liga de Campeones, el objetivo por el que rompió el mercado del fútbol mundial.

" (PSG) entendió lo que le separa de un campeón de Europa", "no dio en ningún momento la impresión de ser una amenaza" y puso de manifiesto "la distancia sideral que lo separa" del Madrid dijo LÉquipe.



Le Parisien, señaló que la derrota "marca los límites del PSG", al que considera "un pequeño de Europa".



Las comparaciones entre Zidane y Emery y las cuentas están a la orden del día: 858 millones de euros en fichajes de los franceses por los 457 de los españoles, amos y señores de la anhelada Champions.



La consecuencia lógica es un golpe de autoridad que se aplazó la temporada pasada, tras el 6-1 que le propinó el Barcelona al PSG, y que esta vez parece no tener reversa: la salida de Unai Emery.



Según L’Equipe, antes de que pasaran 24 horas de la eliminación sonó en Londres el teléfono de Antonio Conte. La orden perentoria sería del propio emir de Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, quien es el dueño del club y el poder detrás del presidente Nasser Al Khelaifi.



El italiano sería el preferido, no sólo por sus tres títulos de Serie A y 2 Supercopas con Juventus, ni por su corona en la Premier League con el Chelsea, sino porque su mano dura sería lo que, a juicio del dueño, le hace falta a un camerino repleto de millonarios que no dan la impresión de hacer parte de un proyecto.



Con todo, Mauricio Pochettino, DT del Tottenham, sigue siendo una opción que hace tiempo interesa al PSG, aunque el preferido, al menos por Neymar y Dani Alves, sería el español Luis Enrique.



PSG vs. Real Madrid

Los españoles eliminaron a los franceses.

La lista de jugadores

Además de Emery, el plan del emir es seguir gastando dinero en fichajes. Y su prioridad es el arco: se dice que a pesar del esfuerzo de Areola, no siente que sea un portero de garantías. Tampoco Kevin Trapp, quien estaría a punto de dejar el club al no tener minutos en Liga ni en Champions. Su lista es ambiciosa: Thibaut Courtois, David de Gea, Gianluigi Donnarumma y Jan Oblak.



El lateral izquierdo es el otro punto. Ni Yuri Berchiche, que costó 16 millones a Real Sociedad, ni Layvin Kurzawa son opciones para él. De hecho, Dani Alves tampoco le da suficiente seguridad. Por ahí vendrían más despidos.



En el medio campo, se da por hecho que Thiago Motta tiene sus horas contadas en el PSG y se haría un intento más –la temporada pasada hizo varios- por Fabinho, compañero de Falcao en el Mónaco. El futuro de Rabiot es otro asunto que molesta pues ni es determinante ni manifiesta compromiso al evadir la renovación de su contrato.



El tema también es que el ‘fair play’ financiero acosa y, si realmente quieren fichar a lo grande, hay que desprenderse de jugadores que como Di María, Pastore y Draxler han hecho pública su inconformidad y han pedido que les abran la puerta de salida.



Grosse déception et tristesse après cette élimination ! Merci à tous les supporters pour votre soutien et pour cette ambiance de folie ! Vous avez été exceptionnels ! 🔥🔴🔵🔥 pic.twitter.com/lzAgw4K1AE — Alphonse Areola (@AreolaOfficiel) March 7, 2018

¿Y si Neymar se va?



En el fondo, lo que más preocupa a los cataríes y a los propios integrantes de la plantilla del PSG es que esta eliminación precipite la salida de Neymar hacia el Real Madrid, que según la prensa española se habría pactado por debajo de la mesa desde su llegada a París.



El jugador manifestó su ‘pesar’ por la eliminación desde Río, donde se recupera de una cirugía por fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Aunque sus imágenes previas y posteriores lo muestren sonriente y acompañado de sus amigos en Brasil, donde es el rey.



Incluso su compatriota Marquinhos dijo en una entrevista con LÉquipe: “Especialmente le pido que se quede. Es hora de tomarse un tiempo, crecer, madurar y tomar el poder. Neymar es un jugador importante para nosotros y debe tener confianza en nuestro proyecto, en nuestro equipo y en nuestro personal. Tiene que recuperarse".



¿Qué se quede? ¿Acaso tiene plan de irse? La duda emerge ahora con el golpe de la eliminación y la certeza para Neymar de no estar en el club que lo haga el mejor del mundo, a pesar de los 222 millones que pagaron por él. Hoy su prioridad es estar a punto para Rusia 2018. Después, el tiempo –y sus cparichos- dictarán sentencia.