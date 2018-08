El consejero Falcao: habló con Simeone para que contratara a Lemar

Una faceta desconocida de Falcao ha descubierto la prensa española, que habla de uno de los fichajes estelares de la Liga, el del francés Thomas Lemar por el Atlético de Madrid.

Según explica el diario Marca, hace dos años que el técnico Diego Simeone venía siguiendo al jugador francés. Sus goles y sus asistencias en aquel equipo que se coronó campeón de la Liga y fue semifinalista de la Champions League llamaron poderosamente su atención, pero la decisión final se habría tomado sólo después de una conversación con Falcao,



"No había para el argentino prueba más concluyente que una conversación con uno de los que mejor entendieron su libreto: Falcao. Si el colombiano había renacido en aquella temporada para acabar con 30 goles y acercarse a sus espectaculares números de las dos campañas como rojiblanco, a uno y otro no se les ocultaba que en gran medida se había debido a la contribución de su socio", aseguró el diario.



"No había más que hablar para que Lemar recibiera el visto bueno y se convirtiera, de hecho, en el fichaje más caro de la centenaria historia rojiblanca", añadió.



Falcao y Simeone trabajaron juntos en el Atlético entre diciembre de 2011 a junio de 2013 y lograron una generosa cosecha tres títulos: una Liga Europa, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey.