Los emocionantes mensajes de los jugadores del Real Madrid a Zidane

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin 😭 pic.twitter.com/MvWCwjYSqR