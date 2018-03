'Los que saben de fútbol, saben que Benzema es muy bueno': Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, realizó en la víspera del duelo liguero ante el Eibar una nueva defensa a ultranza a Karim Benzema, del que llegó a decir que a los entendidos del fútbol les tiene que gustar el delantero francés, y negó que haya problema alguno con Gareth Bale, suplente ante el PSG.

Zidane trató de forma dispar la situación de dos de los jugadores más importantes de su plantilla. Cariño eterno para Benzema y exigencia para Bale, con el que reconoció no existen problemas y sí conversaciones privadas tras dos suplencias dolorosas en la eliminatoria ante el París Saint-Germain de Liga de Campeones.



"Sea injusto o no, yo no voy a cambiar lo que piensen de Karim. Me interesa su trabajo y lo hizo muy bien en París. Me hubiera gustado que marcase porque tuvo ocasiones para hacerlo, pero paciencia, estuvo bien para el equipo, ganamos y el resto no me interesa", aseguró en su enésima defensa del delantero francés.



"No tengo que convencer a la gente, algunos saben de fútbol y saben que Karim es muy bueno. Pasa con todos los jugadores que a algunos les gusta y a otros no. A muchos les gusta Isco y a otros no, pero nadie lo va a cambiar, así es el fútbol y lo que tiene que hacer Karim es seguir porque en nueve años que lleva aquí, mirando lo que ha hecho, ha demostrado mucho", añadió.



El técnico madridista llegó a decir que a los entendidos del fútbol les tiene que gustar Benzema y su única exigencia para el delantero es que marque más goles. "No defiendo siempre a Karim, lo hago con todos mis jugadores, pero él es muy bueno. A mí me gusta mucho,pero sus datos hablan por sí mismo y es verdad que es el 9 del Madrid y le pedimos más porque no ha marcado mucho últimamente, pero hace otras cosas para el equipo y el gol va a llegar", opinó antes de sentenciar que "se merece estar aquí".



Zidane tuvo que dar explicaciones sobre la situación de Bale, incómodo cuando fue preguntado por el galés. "No le falta nada, está en un equipo donde hay muchos jugadores.



Él lo está haciendo bien pero hay muchos partidos, le ha tocado no jugar la ida y vuelta ante el PSG pero lo ha hecho otro y ha entrado más tarde al campo". Desmintió que exista problema alguno con el galés.



"Con Gareth no tengo nada, es un jugador fundamental para nosotros, muy importante y que va a contar hasta final de temporada como todos los demás. No hay nada, solo hacer un equipo cada tres días".



"No es un problema, hablé con él y sabe dónde está. Los demás también son importantes y nada más. Queréis buscar un problema pero no lo hay, tengo que hacer un equipo cada tres días, Gareth es importante pero hay otros que también lo son", sentenció.



