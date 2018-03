Yerry Mina hace parte de la convocatoria de Barcelona para enfrentar al Athletic

Yerry Mina integró la lista de convocados por Ernesto Valverde en Barcelona para jugar este domingo frente al Athletic, en la Liga de España. El colombiano regresó a la convocatoria en el díficil partido que tendrá el club azulgrana.

Mina, también fue llamado por José Néstor Pékerman para los amistosos de la Selección Colombia contra Francia y Australia previo al Mundial de Rusia, en el que es muy probable que el zaguero esté.



Sin embargo, en los españoles no ha tenido tanta suerte y solamente ha logrado jugar un partido completo. El colombiano no ha tenido la adaptación completa hasta el momento y sigue trabajando para poder estar en el once ideal de Valverde.