Villarreal, con Roger y Bacca, visita a Las Palmas, que pelea descenso

Villarreal, con Roger Martínez y Carlos Bacca, visita a Las Palmas por la jornada 28 de la Liga de España. Ambos colombianos están convocados con su equipo. El partido, a las 12:30 p.m.

#LasPalmasVillarreal | ¿Quieres saber qué jugadores🤔⚽ han viajado a Las Palmas? Aquí tienes la convocatoria de Calleja.👇 Sempre Endavant!💪👏 pic.twitter.com/Rts4mZh3Yc — Villarreal CF (@VillarrealCF) 10 de marzo de 2018

Los amarillos se encuentran en la séptima posición con 41 puntos, mientras que su rival está de 18 con apenas 20 unidades, luchando por no descender.



Carlos Bacca ha empezado a ganarse el puesto titular en la parte ofensiva del equipo, pues ha anotado ocho tantos en los 25 encuentros que disputó. Por su parte, Roger Martínez llegó a inicio de año, pero no ha logrado marcar.



Por su parte, Las Palmas no tienen un buen torneo y hace cinco partidos no ha logrado sumar de a tres puntos. Está a una sola unidad del Deportivo La Coruña, que está en la posición 19, en descenso directo.