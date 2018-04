Valverde vs. Montella: el pulso en el banquillo por Copa del Rey

Este sábado, Ernesto Valverde acudirá a una nueva cita con la Copa del Rey, esta vez con el invicto y casi campeón de Liga, Barcelona. En el banquillo de enfrente espera amargarlo el italiano Vincenzo Montella, que ve en el torneo el elixir de la temporada.

Ernesto Valverde cuenta con un expediente de títulos en España como técnico más bien escaso, a diferencia del que acumuló cuando estuvo en Grecia, y ahora en el FC Barcelona tiene la oportunidad de coger el testigo que dejó el año pasado Luis Enrique Martínez.



El entrenador asturiano, en un año sabático este curso, dejó en las estanterías del museo azulgrana una Copa del Rey más, que se sumó al doblete (Copa y Liga) de la temporada anterior y al triplete que alcanzó en su primer periodo como preparador azulgrana, en el que tras un inicio de año muy convulso, con adelantamiento incluso de elecciones a la presidencia, la temporada acabó de forma inesperada: el Barça ganó la Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.



En su estreno como entrenador del Barcelona, el 'Txingurri' Valverde tiene a su alcance acercarse en cierta forma el arranque de Luis Enrique, o también con el que se estrenó en la 2008-09 Josep Guardiola, que también firmó un triplete de títulos en su primera temporada. No obstante, por muy bien que acabe el curso este año el Barcelona, no podrá igualar las gestas de Luis Enrique ni Josep Guardiola, con los dos históricos tripletes.



Tras el fracaso sonado en Europa, donde la semana pasada el Barcelona cayó estrepitosamente en Roma (3-0), después de afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una ventaja de 4-1, al Barça de Valverde se la abre una semana en la que tiene a su alcance alzarse con un doblete, la Copa del Rey y, con una combinación de resultados, la Liga a los pocos días, aunque para este título en el peor de los casos aún le queda un recorrido de cinco jornadas, las que quedan para finalizar el campeonato.



Con una Supercopa de España en su expediente, la obtenida en el verano del 2015, precisamente contra el Barcelona (4-0 y 1-1), Valverde tiene la oportunidad este sábado de sumar una Copa del Rey a su palmarés, el mismo trofeo que ya alcanzó a finales de los ochenta cuando era jugador del Barcelona.



También con el Barça, el ahora entrenador de los azulgrana ganó una Recopa (Sampdoria, 2-0), los dos únicos títulos que tiene como futbolista. Muy diferente es su historial como entrenador del Olympiacos, con tres Ligas y dos Copas del Grecia, que le han valido ser un preparador muy respetado en la Liga helena. Ernesto Valverde tomó el relevo de Luis Enrique en el Barcelona al día siguiente de que los azulgranas se coronasen por 29 vez campeones de la Copa.



El nuevo entrenador se hizo con las riendas del equipo sin conocer si Lionel Messi iba o no a renovar (no había firmado), aunque el club le garantizó que estaba hecho (lo firmó el 27 de noviembre), mientras que en la pretemporada en Estados Unidos perdió a uno de sus jugadores importantes, el brasileño Neymar Jr, que acabó fichando por el PSG. El Barcelona suplió esta importante baja con el fichaje millonario del francés Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), convirtiéndose hasta ese momento en el fichaje más caro de la historia del equipo catalán. El joven delantero francés ha pasado inadvertido este curso, frenado por las lesiones, y se destapó como goleador en la Liga en el pasado partido en Vigo contra el Celta (2-2).



El Barça de Valverde ha logrado ser un equipo consistente atrás, con números bajísimos en goles recibidos, realizando un juego eficaz pero que ha ido de más a menos. Para suplir la baja de una pieza comodín como ha sido el argentino Javier Mascherano, el Barcelona volvió a echar mano de la chequera en el mercado de verano para contratar al brasileño Philippe Coutinho, quien no ha rendido al nivel que se le espera y, además, no ha podido jugar la Liga de Campeones.



El fichaje de Coutinho supera en cuantía al de Dembéle, convirtiéndose así el brasileño en la contratación más elevada del Barça en su historia, con 120 millones de euros, más 40 de variables. Ernesto 'Txingurri' Valverde tiene este sábado la ocasión de entrar en la historia como entrenador con títulos del Barça y a pesar de que han aparecido muchas dudas después del tropiezo en Europa, el preparador extremeño ha hecho lo posible por llevar al nuevo campo del Atlético de Madrid a un equipo fresco (contra el Celta casi todos los titulares descansaron) y que tiene el propósito de dar una alegría a su afición, que se agarra a los trofeos nacionales estos últimos años, ante el desatino en Europa en los últimos tres cursos.



Montella, por su segundo título personal



El técnico italiano del Sevilla, Vincenzo Montella, puede conseguir su segundo título como entrenador si vence este sábado en la final de la Copa del Rey al Barcelona, después de que durante su corta etapa en el Milan ganara la Supercopa de Italia de 2016 tras doblegar al Juventus de Turín en los penaltis.



En el Wanda Metropolitano, el equipo sevillista buscará ante el Barça engrosar sus vitrinas con el decimocuarto título de su historia, que sería el sexto en la Copa, en una final en la que Montella, en su estreno este curso como técnico en España, también aspira a ampliar su palmarés personal como entrenador apenas cuatro meses después de su llegada al club andaluz.



Una victoria sevillista en la final copera significaría el primer titulo español del técnico napolitano y el segundo en su carrera, pues ya cuenta con la Supercopa italiana que, en su primera temporada en el banquillo milanista, le ganó en diciembre de 2016 al Juventus. En aquel encuentro, disputado en Doha, la capital de Catar, el equipo 'rossonero' empató a uno con los juventinos y, tras la prórroga, se llegó a una tanda de penaltis en la que el meta italiano Gianluigi Donnarumma fue protagonista en la consecución del título milanista al parar un penalti al argentino Paulo Dybala.



En su carrera como jugador, en la que era conocido como el 'Aeroplanino' por su baja estatura y la peculiar forma de celebrar sus goles, Montella, de 43 años y que llegó al Sevilla la pasada Navidad días después de la destitución del argentino Eduardo Berizzo, también saboreó la alegría de un título con el Roma.